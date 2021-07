Les gros scandales de corruption de Hamid Melzi bientôt devant le juge

Le dossier de l’affaire de l’ex-directeur de la Résidence d’État de « Moretti », Hamid Melzi souvent qualifié de « la boite noire » de l’ancien régime de Bouteflika, vient de connaitre un important revirement.

En effet, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a transféré officiellement le dossier de l’affaire de l’ancien directeur de la Résidence d’État de « Moretti » Hamid Melzi, dont lequel sont impliqué plusieurs autres anciens hauts responsables et ministres, à la section de programmation des procès.

Selon des informations rapportées par Echorouk, le dossier dans lequel l’instruction a été menée pendant plus de deux ans a été transféré conformément à l’article 168 du code de procédure pénale par le juge d’instruction de la première chambre du Pôle spécialisé, qui a rendu le 22 juillet 2021 une ordonnance de non-lieu au profit des accusés : Charit Fouad, Amrouch Mourad, Hochin Mahmoud, Mankoura Mourad et Zarnini Laila.

Plusieurs autres accusés, dont Ouyahia et Sellal

Le même magistrat a également ordonné la comparution des autres accusés dans le cadre de cette affaire devant le tribunal criminel dont les deux anciens premiers ministre Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, Hamid Melzi, Choudar Mohamed, Allache Bekhouche, Mouloud Melzi, Salim Melzi, Oualid Melzi, Boukarouane Bachir, Boudjellab Illeyés, Hattabi Ahmed, Kadi Arezki, Benkhemma Mouhammed Azziz. 17 sociétés nationales et étrangères devront également comparaitre à côté des autres mises en causes cités.

Hamid Melzi fait face, en compagnie de 19 autres accusés, à de lourdes accusations pénales dont « blanchiment d’argent, transfert de fonds issus de revenus criminels, dilapidation de deniers publics, incitation de fonctionnaires à l’abus de fonction, conclusion de marchés en dehors des réglementations en vigueur … ».

Le pôle pénal économique et financier devra également ouvrir, dans les prochains jours, les dossiers de plusieurs marchés ayant dévoré des milliards en dinar et en devise. Le procès lèvera le voile sur « l’empire des Melzi » qui a parvenu à amasser une fortune astronomique tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.