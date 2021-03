Les graves accusations de l’armée algérienne contre le Maroc

L’armée nationale populaire (ANP) accuse le Maroc de vouloir déstabiliser l’Algérie et la région du Sahel avec le trafic de drogue.

Dans son dernier bilan opérationnel de la lutte contre la criminalité, l’armée a accusé le Maroc de chercher à inonder le pays avec la Drogue via les frontières Algéro-marocaines.

« Le régime marocain use de tous les moyens pour faire écouler et vendre ses drogues en dehors de ses frontières (…) Le Maroc poursuit sa politique visant à inonder l’Algérie avec la drogue qui est devenue une menace contre la sécurité et la stabilité du pays », a déploré l’ANP.

L’armée a également accusé le régime marocain d’être dernière les narcotrafiquants en facilitant l’acheminement des tonnes de drogues vers l’Algérie.

« Le régime marocain encourage et motive ses éléments postés sur ses frontières pour faciliter l’acheminement des tonnes de drogues vers l’Algérie », a dénoncé l’ANP.