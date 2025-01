Les grandes lignes de la réunion du conseil des ministres 13/01

Sous la présidence de Tebboune, le Conseil des ministres s’est réuni aujourd’hui pour examiner plusieurs projets stratégiques, notamment un projet de loi sur les assurances sociales, des mesures pour le mois de Ramadan, et le renforcement du dialogue social et du travail syndical.

Prolongation du congé de maternité

Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant à prolonger le congé de maternité tout en garantissant aux femmes des droits égaux en termes de rémunération et d’avantages.

Le Président a salué cette avancée comme une preuve du haut niveau atteint par l’Algérie dans la promotion des droits des femmes.

Ce projet reflète l’engagement de l’État envers l’égalité et honore la contribution historique des Algériennes à la lutte pour l’indépendance.

Anticipation pour le mois de Ramadan : contrôle et lutte contre la spéculation

En prévision du mois sacré, le Conseil a discuté des mesures visant à garantir l’abondance des produits de première nécessité sur les marchés.

Le Président a insisté sur la vigilance accrue contre toute tentative de déséquilibre dans l’approvisionnement, ainsi que le renforcement des contrôles pour prévenir et sanctionner sévèrement les pratiques spéculatives, conformément aux lois en vigueur.

Travail syndical et dialogue social

Le droit syndical étant garanti en Algérie, Tebboune a mis l’accent sur la nécessité d’un dialogue social constructif.

Il a exhorté à renforcer les syndicats représentatifs et efficaces pour accompagner le développement du monde du travail, et restructurer le cadre syndical en conformité avec les nouvelles dispositions légales afin de promouvoir une concertation plus efficace dans tous les secteurs.

Autres décisions clés du Conseil

Le Conseil a également approuvé :