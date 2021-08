Les gestes des autorités à la famille de Djamel Ben Ismaïl

Le président de la Commission nationale d’évaluation et d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt, Abdelhafid Allahoum, s’est rendu aujourd’hui à Khemis Miliana afin de rencontrer la famille du défunt Djamel Ben Ismaïl.

La visite du Conseiller à la maison de feu Djamel Ben Ismaïl est dans le but de présenter ses condoléances au nom du Président de la République.

Dans le même ordre d’idée, la famille du défunt Djimmy reçoit une somme d’un (1) million de dinars, dans le cadre de l’allocation au profit des familles des martyrs, civils et militaires.

Le conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a annoncé au père de feu Djamel Ben Ismaïl l’octroi du contrat de propriété de la maison dans laquelle il habite.

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé lundi à l’installation de la Commission nationale d’évaluation et d’indemnisation des sinistrés des feux de forêts qu’ont connu plusieurs wilayas.

Le message du frère de Djimmy aux algériens

Le frère de feu Djamel Ben Ismaïl a appelé les internautes algériens et les utilisateurs de réseaux sociaux à respecter les sentiments de sa famille et à supprimer les vidéos documentant le meurtre horrible et lynchage de son frère.

Le frère du défunt a révélé que sa mère ne sait toujours pas comment son fils était mort, soulignant que leurs cœurs étaient brisés par les scènes laides du meurtre de leur frère.

Pour rappel, l’artiste Djamel Ben Ismaïl a été tué et brûlé, et son corps a été maltraité, mercredi dernier, sous prétexte de son implication présumée dans l’incendie de forêts, dans la région de Larbaa Nath Irathne, à Tizi Ouzou, dans un horrible incident qui a secoué tout le pays.

Jusqu’à présent, 36 personnes soupçonnées d’avoir participé au meurtre, tandis que les enquêtes sont toujours en cours.