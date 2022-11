Les meilleurs films Français Netflix

Nous aimons tous un film français exceptionnel qui raconte une histoire belle, comique ou palpitante, n’est-ce pas ?

Il s’agit juste de trouver le bon film qui ne gâche pas l’expérience cinématographique.

Cette liste est un bon point de départ.

Si vous souhaitez trouver une sélection de films français à regarder et un bon moyen de vous détendre après le travail, vous êtes sur la bonne voie.

Donc, les Français meilleurs films Netflix

Kirikou et la Sorcière

Le charmant film d’animation Kirikou et la sorcière est parfait pour ceux qui aiment titiller leurs nerfs. Il raconte l’histoire d’un jeune enfant, Kirikou, qui, avec son village, est maudit par Karaba, une puissante sorcière.

La mission de Kirikou depuis sa naissance est de libérer le village de la malédiction de Karaba et de découvrir la source de la terrible malédiction.

Kirikou et la sorcière est un film français qui a séduit par son animation étonnante. Mais comme le film a été réalisé pour les enfants, il est assez facile à regarder.

Gemma Bovery

L’histoire à la fois comique et tragique qui se déroule en Gemma Bovery est non conventionnelle, unique et divertissante.

Lorsqu’un couple d’Anglais s’installe dans un village de Normandie et semble refléter la vie des protagonistes de Gustave Flaubert dans le roman classique Madame Bovary, leur ancien voisin parisien Martin devient rapidement fasciné par leur vie.

Intouchables

Le lien unique entre les deux protagonistes d’Intouchables a touché le cœur des cinéphiles et des critiques de façon omniprésente. C’est l’histoire réconfortante de Phillipe et Driss, un gentleman de la classe supérieure aisée qui a besoin d’aide, car il est tétraplégique, et un ancien escroc qui cherche la signature de Phillipe pour confirmer qu’il cherche toujours un emploi.

Regardez ce Français meilleur film Netflix, Intouchables, pour une intrigue non conventionnelle et follement intéressante qui ne vous laissera pas indifférent.

Mauvaises Herbes

Lorsqu’un escroc est choisi pour être le mentor de plusieurs étudiants qui ont des vies difficiles, il commence à trouver que sa vie commence à changer et que les vies de ceux qu’il aide changer en mieux.

Une sorte d’histoire émotionnelle ou psychologique « des haillons à la richesse », ce film est divertissant et présente un mélange de thèmes importants qui sont soulevés, tels que

pauvreté :

les difficultés émotionnelles des jeunes

la complexité des choix

le désir de changer des vies.

Le Fabuleux Destin d’Amélie

Après avoir fait l’école à la maison, Amélie, la protagoniste du Fabuleux Destin d’Amélie, découvre une mystérieuse boîte de souvenirs dans son appartement, cachée derrière une plate-forme, elle décide de percer le mystère qui se cache derrière et de découvrir à qui elle appartient.

En cours de route, Amélie cherche à aider les autres à réparer leur vie et à faire une différence significative dans leur parcours.

Mais y parviendra-t-il ? Ce véritable français meilleur film Netflix bénéficie d’une bonne note, ce qui signifie qu’il a de quoi vous intéresser.

Je Ne Suis Pas Un Homme Facile

Lorsqu’un coureur de jupons effronté se réveille un jour et découvre soudainement que son monde a été inversé et qu’il est entouré de femmes puissantes qui le dominent et rabaissent son ego, sa vie commence à changer.

Il se retrouve captivé par une femme en particulier, un auteur avec lequel il commence à s’affronter verbalement. Mais avec les rôles inversés, peut-il l’impressionner ?

Mon Frère

Lorsqu’il est accusé d’un crime grave, le meurtre de son père, alors qu’il protégeait son frère de la violence de son père, Teddy se retrouve dans un nouveau monde entouré de jeunes criminels. Bien que se conformer aux règles du groupe de jeunes délinquants dans lequel il se trouve puisse s’avérer difficile pour Teddy, c’est ce qu’il doit faire dans Mon Frère.

Ce film imprégné d’argot, agressif, violent, mais l’un des Français meilleurs films Netflix est divertissant et convaincant.

Oxygène

Le film de science-fiction/thriller intense Oxygen est à voir. Ce film dramatique est centré sur la protagoniste, Liz, qui découvre à son réveil qu’elle est enfermée dans un caisson cryogénique. Elle a perdu la mémoire et ne se rappelle pas pourquoi elle se trouve dans cette capsule. Pour couronner le tout, elle ne dispose que d’une quantité limitée d’oxygène (d’où le titre).

Ce film est pour ceux qui aiment les thrillers. Dramatique et captivant, et simultanément le film a voir sur Netflix, ce film vous permettra d’apprendre quelques leçons très importantes sur la vie et de regarder beaucoup de choses sous un angle différent.

Conclusion

Regarder des films français peut être une expérience fascinante, à condition de choisir un film qui laisse une bonne et profonde impression. Il peut également vous aider à découvrir des traditions culturelles que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, car les films nous transportent métaphoriquement dans d’autres mondes. En outre, vous pouvez acquérir beaucoup de vocabulaire nouveau, ne serait-ce qu’en répétant des scènes de personnages de films et en répétant leurs parcours en direct. Nous espérons que vous avez apprécié cette liste des Français meilleurs films Netflix !