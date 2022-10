Les food trucks aux saveurs algériennes s’installent aux USA

Déguster les différentes spécialités culinaires d’un pays ou d’une région, constitue l’une des motivations avec lesquelles s’arment les différents voyageurs qui partent à la découverte du monde. De nombreux touristes qui ont déjà choisi l’Algérie pour y passer quelques jours de vacances, y reviennent, rien que pour gouter, une nouvelle fois, les plats traditionnels algériens.

En effet, à de nombreuses reprises, dans des classements internationaux, la cuisine algérienne s’est distinguée. Chose qu’a prouvé le site spécialisé TasteAtlas à chaque classement qu’il publie. Cependant, parfois pas besoin de voyager en Algérie pour déguster ses délicieux plats.

C’est le défi qu’a décidé de relever de nombreux Algériens. Et ce, en lançant, à l’étranger, des food trucks avec des notes méditerranéennes, voire algériennes. Comme nous l’avons déjà vu dans les rubriques d’Algérie 360, un couple algérien, notamment Mounir et Wafa Bahloul originaires de Batna, a lancé un projet similaire pour faire connaitre aux Américains les délicieux plats algériens.

USA : Une famille algérienne lance son Food Truck à Pensacola

Une autre famille algérienne partage la même idée de projet que les Bahloul, c’est la famille Kara. Arrivés aux États-Unis d’Amérique en 1995, Ali Kara, sa femme et ses trois enfants ne connaissent aucun mots en anglais. Pour s’adapter à la vie américaine, ces Algériens étaient contraints de faire beaucoup de sacrifices leur permettant de créer leur propre « sucess story ».

En effet, cette famille algérienne a décidé de tous laisser derrière elle, pour recommencer une nouvelle vie. Trouver un nouvel emploi, prendre des cours d’anglais le soir, et manger des aliments et des plats qui n’ont aucun sens pour eux. « C’était tellement étrange pour nous », a fait savoir Sami, l’un des membres de cette famille algérienne, au Pensacola News Journal, qui rapporte l’histoire de ces Algériens.

On dit souvent « quand on y croit, on y arrive ». C’est l’histoire d’Ali Kara, exerçant également comme technicien en médecine d’urgence, ce dernier a travaillé dur pour réaliser son rêve américain et savait que tous ces efforts et le travail dur qu’il fournit finiraient par récolter leur fruit.

En effet, en ce mois d’octobre 2022, cette famille algérienne a concrétisé son rêve de lancer leur food truck. Faisant ses premiers pas devant l’hôtel de ville de Pensacola en Floride, « The Mediterranean Table » offre la possibilité, aux citoyens américains, de déguster aux différentes saveurs méditerranéennes. Mais aussi, de savourer les meilleures spécialités culinaires algériennes.