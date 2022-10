Les feux de forêts de retour : 3 wilayas touchées

Des incendies se sont éclatés à la wilaya de Boumerdes. Ils ont endommagé plusieurs hectares de terrains agricoles dans de différentes communes. D’autres incendies ont été également enregistrés à Jilel et à Tipaza ainsi qu’au niveau d’un dépôt d’usine à Annaba.

Visiblement, les feux de forêts refont surface en ce mois d’octobre, due à la chaleur caniculaire qui sévit plusieurs régions de l’Algérie. En effet, des incendies se sont éclatés à la wilaya de Boumerdes.

Selon le bilan de la protection civile, pas moins de 38 incendies ont ravagé plusieurs communes de la wilaya et qui ont endommagé environ 20,5 hectares de terrains. On cite notamment ceux à Ouled Bentafat, commune Isser (5 hectares), village El-Bahalil, commune d’Afir (3 hectares) ou encore Douar Ouled-Bakhti, commune de Ouled Aissa (2 hectares).

La protection civile a également enregistré des incendies à Ain-Assila, commune Ouled-Aissa (3 hectares), village Tizighouine, commune de Dellys (2,5 hectares) et Benouali, commune Cap Djinet (1,5 hectares). On cite aussi El-Hamri, commune Isser (2 hectares). Et enfin Djelloula, commune Kharrouba, (1,5 hectares).

Grâce à ses efforts dans l’opération d’extinction, la protection civile a réussi à éteindre tous les incendies. Heureusement, la DGPC n’a pas enregistré des dégâts humains.

En plus de Boumerdes, d’autres incendies se sont éclatés à Jijel, à la forêt de Sidi-Ali, et à Tipaza, à la forêt de Beni Bouiaiche dans la commune de Messelmoune. Dans un communiqué officiel, la protection civile indique que l’opération d’extinction se poursuit pour éteindre ces feux enregistrés.

Un dépôt ravagé par les feux à Annaba

En plus des feux de forêts à Boumerdes, Jijel et Tipaza, la protection civile a également enregistré des incendies au niveau d’un dépôt d’une usine de la production des couches dans la zone industrielle El-Sarouel à Annaba.

Selon un communiqué de la DGPC, les services de la protection civile ont intervenu ce matin, vers 7h30, pour entamer l’opération d’extinction. Cette dernière se poursuit toujours pour éteindre les feux. Pour le moment, des dégâts matériaux seulement ont été enregistrés.