Les Fennecs doivent rester vigilants après le match nul 1-1 contre le Burkina Faso

Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA, prévue au Qatar en 2022, ont battu leur plein au début du mois, les principales nations s’affrontant lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Les champions d’Afrique, l’Algérie, ont commencé leur campagne en bonne forme et ont maintenant quatre points au compteur après les deux premiers matchs du groupe A. Les Renards du désert de Djamel Belmadi font actuellement l’envie du continent, leur statut royal se vérifiant par un jeu scintillant, une solide éthique d’équipe et une incroyable mentalité de vainqueur.

Leur esprit d’équipe s’est manifesté lors de l’époustouflant parcours vers la couronne continentale il y a deux ans, mais l’Algérie s’est sans doute renforcée depuis sa victoire sur le Sénégal au Caire. Elle a pour objectif de retourner à l’épreuve reine et de recréer le parcours inspirant des huitièmes de finale de 2014, après avoir manqué Russie 2018.

À l’aide des statistiques de football en jeu d’Overlyzer et de l’analyse des tendances à l’aide de graphiques pour chaque équipe, nous jetons un coup d’œil sur la façon dont elles ont mené leur campagne de qualification jusqu’à présent. L’Algérie est en train d’entrer dans le livre des records avec une série d’invincibilité de près de trois ans, et semble bien préparée pour le plus grand tournoi de football du monde.

Algeria vs Djibouti (8-0)

Les champions d’Afrique ont entamé leur route vers le Qatar dans une forme étincelante en écrasant Djibouti, réduit à dix, 8-0, égalant ainsi le record de victoire pour un match de qualification à la Coupe du monde en Afrique.

Ils ont été aidés par un quadruplé de l’attaquant lyonnais Islam Slimani, 33 ans, qui le place à une place derrière le recordman de buts de l’histoire du pays. C’est inévitable et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne fasse sien ce record.

L’Algérie a pris l’avantage grâce à Slimani et a pris le contrôle du match après l’expulsion de Batio Mohamed Youssouf pour les visiteurs à la 25e minute. Ils ont senti le sang et les impitoyables Nord-Africains ont fait monter la pression.

Après avoir mené 4-0 à la mi-temps grâce à des buts de Ramy Bensebaini et Baghdad Bounedjah, l’Algérie était totalement dominante et tenait à souligner sa supériorité. Slimani s’est mis en évidence et a inscrit un nouveau doublé après la pause, avant que Riyad Mahrez n’ajoute son nom au tableau d’affichage. Comme on pouvait s’y attendre, les Algériens ont continué à presser et Ramiz Zerrouki a marqué son premier but international peu après pour sceller la déroute.

Les graphiques d’Overlyzer montrent que l’équipe locale a obtenu la part du lion du ballon et que ses 67% de possession de balle ont été renforcés par huit buts sur 13 tentatives, elle a également enregistré 10 corners contre aucun pour ses adversaires.

La série de qualifications ne pouvait pas commencer de manière plus parfaite.

Burkina Faso vs Algeria (1-1)

Le 7 septembre, les vainqueurs de l’AFCON 2019 ont fait match nul 1-1 au Burkina Faso dans un match organisé au Maroc en raison du manque d’infrastructures dans le pays d’Afrique de l’Ouest. L’Algérie est entrée dans le match avec une confiance compréhensible et a ouvert le score de manière sublime après 17 minutes. Youcef Belaili a envoyé Slimani sur la droite avec une belle passe et l’attaquant a centré dans la boîte pour Soufiane Feghouli qui a marqué dans un but vide.

L’Algérie a gardé le contrôle du jeu après son but et le graphique montre que ses adversaires ont augmenté leur pression à partir de la demi-heure de jeu. Le Burkina Faso a fait preuve de plus de vitesse et de précision en deuxième mi-temps, ce qui a fini par payer grâce à un but d’Abdoul Tapsoba à la 64e minute.

Néanmoins, l’Algérie a géré le match dans les 10 dernières minutes en conservant 59% de la possession de balle et en faisant plus de tirs au but.

Les Burkinabés ont fait le forcing pour prendre le dessus sur leurs visiteurs, mais ces derniers sont d’un autre niveau de qualité et ont assuré le partage des points, ce qui leur permet de rester en tête du Groupe A à la différence de buts.

Plus important encore pour les Fennecs, ils restent invaincus depuis 29 matches et affrontent une double confrontation avec le Niger, en commençant par le match à domicile le 5 octobre, avant de négocier le match retour quatre jours plus tard.

En cas de victoire sur le Niger, les Algériens pourraient se qualifier pour le match contre Djibouti ou le Burkina Faso, mais ils devront affronter le Burkina Faso lors de la sixième journée, d’autant plus que les Burkinabés auront affronté Djibouti dans leur propre double confrontation d’octobre.

Et qui seront les porteurs de flambeau de l’Afrique à Qatar 2022 ? L’Algérie semble toujours être l’équipe à battre. Mais elle doit d’abord faire preuve de professionnalisme en éliminant le Burkina Faso pour la première place.