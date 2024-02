Les exportations algériennes couvriront-elles le coût des importations en 2024 ?

Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a récemment annoncé un ambitieux objectif pour l’année 2024 : celui de voir les bénéfices des exportations couvrir intégralement la facture d’importation de certaines marchandises. En outre, le département de Zitouni vise à réaliser un excédent commercial pour renforcer l’économie du pays au cours de l’année 2024.

Les importations algériennes bientôt couvertes à 100 % par les exportations ? Zitouni confiant

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a présenté les ambitions du gouvernement en matière d’exportations pour l’année en cours. Le département de Zitouni souhaite observer une couverture totale de la facture d’importation de certaines marchandises par les bénéfices des exportations.

En outre, ce dernier aspire à instaurer un surplus commercial afin de dynamiser l’économie nationale. Cette initiative fait partie du plan du gouvernement lancé en 2022 pour améliorer la balance commerciale et l’attractivité internationale de l’Algérie.

À LIRE AUSSI : Croissance exceptionnelle des exportations gazières algériennes

La stratégie principale du ministère pour atteindre consiste à équilibrer les transactions commerciales et à réduire la dépendance aux importations. Dans son élocution, Zitouni a mis en avant l’importance de diversifier les exportations et de promouvoir les produits nationaux pour atteindre ces buts. Ce projet nécessitera une collaboration efficace entre les secteurs public et privé afin de dynamiser la croissance économique et d’offrir des perspectives durables aux entreprises algériennes sur la scène mondiale.

Boissons : nouvelle réglementation sur le taux de sucre en vigueur

Lors de l’inauguration de la troisième édition du Salon international de l’industrie des boissons et des aliments liquides au Palais des expositions, le ministre Zitouni a mis en lumière une mesure spécifique concernant la réglementation de la teneur en sucre dans les boissons. Cette mesure, fixée à 105 g de sucre par litre, résulte d’une consultation entre les ministères du Commerce, de la Santé, de l’Industrie et des Ressources en Eau. Zitouni a souligné que les producteurs doivent respecter cette réglementation sous peine de fermeture de leur unité de production.

À LIRE AUSSI : Exportations hors hydrocarbures : « l’Algérie va atteindre 13 MDS de dollars », Tebboune

Quant à la dimension du marché des boissons en Algérie, le ministre a estimé sa valeur à 2,5 milliards de dinars algériens. Il affirme que ce marché est entièrement soutenu par la production locale, avec un excédent destiné à l’exportation, témoignant de la vitalité du secteur.

Les organisateurs ont également fait savoir que ce salon, qui se déroule du 4 au 7 février, accueille la participation de plus de 57 exposants actifs dans toute la chaîne de valeur du secteur des boissons, depuis les matières premières jusqu’aux produits finis. Ils ont souligné que l’objectif de cet événement est de renforcer les partenariats entre les professionnels du secteur et de favoriser le partage d’expériences et de compétences.