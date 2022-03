Les événements WCWL de Chery se mondialise et entre dans une nouvelle ère

Depuis le lancement de la 2ème série d’événements WCWL destinée aux utilisateurs du monde entier, de plus en plus de pays y participent. À la fin de cette année, de diverses activités en faveur des propriétaires de voitures ont été organisées dans une dizaine de pays, dont la Russie, le Qatar et l’Équateur. Dans le but de « laisser les utilisateurs avoir du bon temps » et d’innover le mode d’exploitation axée sur les utilisateurs, Chery laisse les propriétaires décider eux-mêmes les activités à organiser en lançant des enquêtes sur les sujets interactifs qui les intéressent, afin qu’ils participent réellement à tout le processus et que Chery puisse améliorer davantage la satisfaction des utilisateurs.

En Russie, Chery a organisé des compétitions sur glace impliquant plus de 150 propriétaires de Tiggo 4 et Tiggo 8. Durant les compétitions, les propriétaires ont fait preuve d’un moral élevé : ils se sont affrontés de toutes leurs forces à la course de groupes de patinage et à la course à obstacles ; ils ont collaboré étroitement et ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de la compétition de hockey sur glace ; ils ont également assisté à un magnifique spectacle de danse sur glace, la dextérité et l’habileté des danseurs ont suscité une salve d’applaudissements.

Événement WCWL en Russie

Au Qatar, les propriétaires de Tiggo 7 Pro se sont mis en route dans leurs voitures à partir de Katara, et sont arrivés au stade de football de la Cité d’Éducation en traversant le CBD de West Bay. Lors de l’événement, les propriétaires ont participé à un gribouillage éducatif et ont joué à des jeux de dés avec leurs enfants. Les enfants ont bien rigolé sur le trampoline, et les spectacles de clown et de magie ont bien diverti et impressionné les participants.

Le soir, les familles ont assisté à une exposition de bateaux de luxe et à un spectacle de lumières éblouissant. À la fin de l’événement, les propriétaires ont déclaré qu’ils se sont bien amusés, que l’événement les a rapprochés de leurs enfants, et qu’ils ont ressenti la sincérité de Chery dans ses services client.

Événement WCWL au Qatar

En Équateur, Chery a rassemblé près de 30 familles de propriétaires de Tiggo 7 et Tiggo 8 dans une campagne WCWL de soins aux propriétaires. Dans la matinée, les propriétaires se sont retrouvés à l’agence automobile de Granados et après être divisés en groupes, ils se sont rendus au site du monument équatorial et y ont pris une photo de groupe. Le convoi a ensuite repris la route jusqu’à l’hôtel Cabañas del Lago, où des desserts délicieux ont été servis pour apaiser la fatigue de la longue conduite.

Après le repas, un jeu de football freestyle a permis aux familles de propriétaires de jouer avec des footballeurs professionnels, des activités de peinture parents-enfants ont rapproché les propriétaires de leurs enfants, un jeu de golf leur a apporté la joie de réussir un trou d’un coup, et un barbecue intérieur a pu créer une atmosphère agréable et cordiale entre les familles. À la fin de l’événement, Chery a offert des maillots officiels de l’équipe de football IDV aux familles comme souvenirs.

Événement WCWL en Équateur

En outre, la 2ème série d’événements WCWL destinée aux propriétaires a également été organisée dans d’autres régions : Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est et Europe de l’Est. À l’avenir, la plateforme « With Chery With love » créée par Chery en faveur de ses utilisateurs mondiaux continuera à se développer avec de nouvelles formes d’événements et des expériences plus intéressantes, cela permettra aux utilisateurs de ressentir l’attention que Chery prête à ses clients et le service chaleureux de la marque Chery, et l’exploitation axée sur les utilisateurs entrera ainsi une phase toute nouvelle.

A propos de Chery

Depuis sa fondation, Chery s’en tient à la maîtrise des technologies de base et est connu sous le nom de « Chery à technologies ». Avec ses cinq centres de recherche-développement présents dans le monde entier, Chery a rassemblé plus de 5 000 talents de recherche-développement qui ont contribué à la formation de sa prépondérance dans les technologies de carburants traditionnels, les nouvelles énergies et l’intelligence etc.

Grâce à ses expériences de plus de 20 ans dans le domaine de véhicules à énergies nouvelles, Chery y occupe maintenant une position de leader avec ses quatre plateformes d’assemblage, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base. Le modèle de voiture EQ1 lancé par l’entreprise se classe au premier rang des véhicules minis purement électriques en Chine voire dans le monde entier.

Dans le domaine de l’intelligence, suite au lancement de sa stratégie « CHERY LION », Chery réalise progressivement l’intégration de l’intelligence dans tout le cycle de vie de la recherche-développement, de la fabrication, du marketing et du service, et aboutit à la production de masse et à la mise en marché de la technologie de conduite autonome de niveau L2.5.

En termes de l’élargissement du marché mondial, Chery est la première entreprise automobile chinoise à exporter vers le reste du monde des ensembles de voiture, des pièces CKD, des moteurs ainsi que des technologies et équipements de construction automobile. Jusqu’à présent, Chery a exporté ses produits dans plus de 80 pays et territoires, avec 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et centres de service à l’étranger, totalisant 9,9 millions de clients dans le monde entier, dont 1,9 million à l’étranger. L’entreprise est le premier exportateur de véhicules passagers en Chine depuis 18 ans consécutifs.

Pour plus d’informations, contactez-nous sur [email protected]