Les États-Unis imposent une nouvelle taxe aux exportations algériennes

L’administration américaine s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle série de droits de douane visant 60 partenaires commerciaux, dont l’Algérie. Selon un rapport exclusif d’Asharq Business with Bloomberg, ces nouvelles mesures entreront en vigueur ce vendredi à 00h01 (heure de New York), dans le cadre de la refonte de la politique tarifaire de Washington.

D’après la liste officielle publiée par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), l’administration de Donald Trump a revu son dispositif tarifaire après l’annulation de précédentes surtaxes par la Cour suprême américaine.

Au total, 11 pays arabes seront soumis à un droit de douane de 12,5 % sur leurs exportations concernées vers les États-Unis. Il s’agit de : l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, Oman, l’Égypte, l’Irak, la Libye, le Maroc.

La Jordanie constitue une exception dans le monde arabe, avec un tarif réduit fixé à 10 %.

Selon Asharq Business with Bloomberg, cette nouvelle politique tarifaire découle des conclusions d’une enquête menée par les autorités américaines sur le respect des normes de lutte contre le travail forcé.

Cette évaluation a porté sur 60 partenaires commerciaux des États-Unis et sert désormais de base à la mise en place du nouveau dispositif douanier. L’objectif affiché est d’adapter les droits de douane en fonction des conclusions de cette enquête, tout en reconstruisant un cadre juridique conforme aux décisions de justice intervenues ces derniers mois.

Quels sont les secteurs exclus des nouvelles taxes ?

Le rapport précise toutefois que plusieurs catégories de produits ne seront pas concernées par ces nouvelles surtaxes.

Parmi les secteurs exemptés figurent notamment les produits énergétiques (carburants) ; les denrées alimentaires et les engrais.

En revanche, certains secteurs continueront de relever de régimes spécifiques. C’est le cas de l’automobile, des métaux et des produits pharmaceutiques, qui restent soumis à des enquêtes et à des droits de douane distincts.

Les nouvelles taxes entreront en application à 00h01 ce vendredi (heure de New York). Selon les informations rapportées par Asharq Business with Bloomberg, cette mise en œuvre immédiate vise à éviter tout vide juridique dans le traitement des importations américaines, après les décisions judiciaires ayant remis en cause les précédentes mesures tarifaires.

Droits de douane américains : voici les pays qui bénéficieront d’un taux réduit de 10 %

L’administration américaine appliquera, à compter de ce vendredi à 00h01 (heure de New York), une nouvelle série de droits de douane sur les importations en provenance de 60 partenaires commerciaux. Toutefois, plusieurs pays bénéficieront d’un taux réduit fixé à 10 %, contre 12,5 % pour la majorité des États concernés.

Selon un rapport d’Asharq Business with Bloomberg, cette différence s’explique par les conclusions d’une enquête menée par les autorités américaines sur les dispositifs mis en place par leurs partenaires commerciaux pour lutter contre le travail forcé.

Les autorités américaines ont retenu un taux de 10 % pour les pays considérés comme disposant déjà de mesures, totales ou partielles, visant à empêcher l’importation de produits issus du travail forcé.

Parmi les pays concernés figurent notamment le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, l’Inde ainsi que la Jordanie, cette dernière étant le seul pays arabe à bénéficier de ce taux réduit.

À l’inverse, les autres pays arabes visés par le nouveau dispositif, dont l’Algérie, seront soumis à un droit de douane de 12,5 % sur les produits concernés par cette mesure.

Cette nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur dès ce vendredi à 00h01 (heure de New York). Elle repose sur les conclusions d’une enquête conduite par les autorités américaines auprès de 60 partenaires commerciaux.

Selon Asharq Business with Bloomberg, l’objectif est d’adapter les droits de douane en fonction des résultats de cette évaluation, tout en établissant un nouveau fondement juridique aux mesures commerciales américaines après les décisions de justice ayant remis en cause les précédentes surtaxes