Les États-Unis classent l’Algérie au niveau « insécurité N°4 »

Le département d’État Américain classe l’Algérie niveau d’insécurité N°4. Cette mise à jour effectuée par le département d’État des USA, se justifie par les menaces terroristes qui subsistent en Algérie, mais aussi, et surtout, à cause des risques liés à la propagation du nouveau Coronavirus Covid-19.

Selon le site officiel du bureau d’État Américain, l’Algérie, qui figurait en niveau 3, vient de passer en niveau d’insécurité numéro 4. Le département d’État affiche comme conseil aux voyageurs Américains, « ne voyagez pas en Algérie ». Il est à rappeler que le quatrième niveau est le plus haut niveau lié à l’insécurité.

L’Algérie, contrairement à ses voisins, le Maroc et la Tunisie, classés au niveau 3, est actuellement classée au même niveau d’insécurité que l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie. Pour justifier cette mise à jour qui classe l’Algérie parmi les pays les plus risqués pour les voyageurs au monde, le département d’État des USA invoque deux pistes. Celle du terrorisme, mais surtout celle du Coronavirus.

Les risques liés au Covid-19

Le premier argument du département d’État Américain est celui du Covid-19. Malgré que les USA, est l’un des pays les plus contaminés au monde, et qui comptent un taux de contamination largement supérieur à celui de l’Algérie, et que les mesures du confinement dans notre pays sont allégées, il reste que pour le département d’État des USA, le risque de contamination demeure élevé.

Pour expliquer cette décision, le département d’état souligne que malgré la disponibilité en Algérie des tests pour le COVID-19, qui sont en accord avec le CDC (centre pour le contrôle et la prévention des maladies), les résultats de ses derniers ne peuvent être rendus qu’après 3 jours, ce qui peut causer du retard aux voyageurs américains, à leur retour aux USA.

Ce qui est le plus inquiétant pour le département d’État est donc le fait que les voyageurs Américains puissent être bloqués en Algérie, car pour se rendre aux USA il faut se munir d’un test de dépistage virologique négatif au covid-19 de moins de 72 heures, alors qu’il faut au moins 3 jours pour avoir les résultats en Algérie.

Terrorisme et kidnapping

Le deuxième argument avancé par le département d’État Américain est la menace terroriste, qui pèse selon lui sur ses ressortissants qui se trouveront en Algérie.

Les conseils du département indiquent qu’il n’est pas souhaitable pour les voyageurs américains de s’approcher du Sahara Algérien, des zones frontalières avec la Libye et la Tunisie, car « les terroristes peuvent attaquer avec ou sans avertissement. Ils ont attaqué à plusieurs reprises les forces de sécurité Algériennes ».

La menace terroriste n’est pas un nouvel argument du département Américain, il a déjà été invoqué avant cette mise à jour, mais il n’a pas été à lui seul suffisant pour classer le pays en niveau d’insécurité N°4.