Les États membres de l’UE s’apprête à modifier le système de visas Schengen

Les États membres de l’Union européenne et les législateurs européens ont décidé de changer le système de visas « Schengen » actuel en un système numérique, sans avoir besoin de mettre des autocollants sur les passeports.

La nouvelle loi permettra aux voyageurs qui ont besoin d’un visa pour entrer dans les pays de l’Union européenne de postuler via Internet au lieu de fréquenter des consulats ou des bureaux de services de visa.

Le député européen Matiaz Nimic, qui est l’un des défenseurs les plus importants de l’approbation du système numérique pour les visas, a souligné que les candidats « trouveront ce processus plus facile, moins cher et plus rapide« .

Ce changement « améliore la sécurité de la région de Schengen en réduisant le risque de contrefaçon et de vol des affiches de visa, par exemple ».

La région « Schengen » comprend les 27 États membres de l’Union européenne, à l’exception de Chypre, de l’Irlande, de la Bulgarie et de la Roumanie. L’Union européenne permet l’entrée sans visa pour les citoyens de plus de 60 pays en dehors du bloc. Actuellement, les voyageurs qui ont besoin d’un visa d’affiche « Schengen » sur leur passeport.

De lourdes dépenses de la part des Algériens pour avoir des visas

D’après une analyse récente de SchengenVisaInfo, les Algériens font face à des dépenses élevées pour l’obtention de visas Schengen, ce qui en fait la dépense la plus élevée en Afrique en 2022 avec 15 787 992 $.

De plus, 45,76% des demandes de visa ont été rejetées, touchant 392 053 candidats algériens. Cette situation souligne les difficultés que rencontrent les voyageurs algériens en raison des procédures complexes, des délais d’attente prolongés et des taux de refus de visa élevés.

Le pays voisin du Maroc montre un intérêt soutenu avec une dépense de 10 502 448 $ et un taux de rejet de 28,20% parmi les 423 201 candidatures. Les autres pays africains du top 10 ont des taux de refus qui se situent entre 23% et 43%.

Le Nigeria présente un taux de refus presque identique à celui de l’Algérie. Ces obstacles sont également présents pour les voyageurs d’autres pays africains.