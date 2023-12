« Les entreprises publiques souffrent de problèmes de gestion », Ali Aoun fait le bilan

Samedi dernier, Ali Aoun, le Ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, a abordé la situation des entreprises économiques publiques lors d’une conférence de presse à Alger, à la suite de sa visite de travail et d’inspection.

La visite du ministre avait également pour objectif l’évaluation du niveau d’avancement de certaines sociétés privées, ainsi que l’émission de directives pour faire fructifier leurs activités.

Décadence des entreprises publiques : Ali Aoun met les points sur les i

Ce samedi, Ali Aoun a répondu une interrogation sur les difficultés financières rencontrées par certaines entreprises publiques. Ce à quoi le ministre a souligné que ces difficultés ne résidaient pas dans le secteur économique, mais du management. En effet, d’après Ali Aoun, les entreprises publiques ne « ne pâtissent pas de problèmes financiers, mais de problèmes de gestion ».

Il a cité l’exemple de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) et de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), mettant en avant leurs capacités significatives et leur part de marché importante.

Le Ministre a appelé les entreprises économiques algériennes à s’adapter aux évolutions de l’économie nationale en diversifiant leurs produits et en contribuant à la satisfaction de la demande locale, tout en préservant la qualité de la production.

En ce qui concerne la diversité industrielle à Alger, le Ministre a salué les efforts déployés tout en encourageant la création de nouveaux emplois pour répondre aux besoins du marché local et favoriser l’exportation, faisant de la wilaya d’Alger un modèle à suivre pour les autres régions.

Évoquant la qualité des produits locaux et leur taux d’intégration élevé, M. Aoun s’est félicité de leur capacité à rivaliser avec les produits importés, offrant ainsi un choix varié aux consommateurs.

El Hilal, Sinaatec et d’autres sociétés algériennes dans le collimateur d’Aoun

La visite ministérielle, en compagnie du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, avait pour objectif d’évaluer les projets de développement et de lever les obstacles pour les entreprises opérant dans divers secteurs industriels. Un exposé a été présenté sur l’état de l’investissement et la disponibilité des terrains dans la wilaya d’Alger, soulignant les progrès réalisés en 2022 avec la récupération de parcelles de terrain, la régularisation de projets et la création d’emplois.

Au cours de la visite, le Ministre a examiné les opérations de l’entreprise « El Hilal » dans la transformation industrielle du papier, saluant son potentiel d’exportation. Il a également loué le projet « Sinaatec » spécialisé dans les tissus non tissés, le qualifiant de fierté nationale, et a encouragé la production locale de matières premières.