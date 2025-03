Les enseignants contractuels et leurs droits : un cadre enfin clarifié

Depuis plusieurs années, les enseignants contractuels en Algérie se retrouvaient dans une situation précaire, notamment en ce qui concerne leurs droits aux congés maladie et aux congés de maternité.

Beaucoup d’entre eux ont vu leurs contrats résiliés après une absence pour des raisons médicales ou après un accouchement, sous prétexte d’un manque de cadre légal clair. Cette situation a suscité de vives critiques de la part des syndicats et de la société civile, dénonçant une injustice flagrante et une violation des droits fondamentaux de ces enseignants qui jouent un rôle clé dans le système éducatif.

L’intervention du ministère de l’Éducation nationale

Face à cette polémique, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sid Sadaoui, a tenu à clarifier la situation en rappelant que les enseignants contractuels ont bien les mêmes droits que leurs homologues titulaires. Dans une réponse écrite adressée à un député, le ministre a confirmé que les lois algériennes en vigueur garantissent aux contractuels des droits sociaux, y compris l’accès aux congés de maladie et à la maternité. Il a cité plusieurs textes de loi, dont la loi 83-11 relative aux assurances sociales, qui stipule que tout travailleur, qu’il soit employé en CDI ou sous contrat, bénéficie de la même couverture sociale.

Le ministre a également rappelé que le décret présidentiel 07-308, régissant l’emploi des contractuels, garantit explicitement aux enseignants sous contrat le droit aux congés et aux indemnités correspondantes. Il a insisté sur le fait que toute résiliation abusive de contrat pour des raisons de santé ou de maternité est illégale et contraire aux dispositions en vigueur.

Des mesures pour mieux protéger les enseignants contractuels

Suite à cette mise au point, les directions de l’éducation ont reçu des instructions claires pour s’assurer que les enseignants contractuels puissent exercer leurs droits sans crainte de sanctions abusives. Le ministère a demandé aux établissements scolaires de fournir aux enseignants concernés tous les documents nécessaires pour faire valoir leurs droits auprès de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

Cette décision constitue une avancée importante pour les enseignants contractuels, qui bénéficient désormais d’une reconnaissance officielle de leurs droits. Cependant, la vigilance reste de mise, car plusieurs associations et syndicats demandent encore plus de garanties, notamment sur la sécurisation de l’emploi et la possibilité d’intégrer progressivement ces enseignants dans la fonction publique.