Les enfants au cœur du skatepark : Un week-end sportif et convivial à Bab Ezzouar

Dans le cadre du programme d’animation de la ville d’Alger et de la valorisation des espaces urbains nouvellement aménagés, la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la wilaya d’Alger organise, en collaboration avec la Ligue des Activités de Plein Air et de Loisirs et une association culturelle, une série d’événements dynamiques pour les familles et les jeunes.

Un rendez-vous festif au parc urbain de Bab Ezzouar

Ces journées animées, prévues du mardi 26 au samedi 30 novembre 2024, se tiendront au parc urbain de Bab Ezzouar.

Sous le thème « Les enfants au cœur du skatepark », elles offriront des activités ludiques, éducatives et sportives, accessibles à tous.

Le programme comprend des initiations aux sports de glisse, comme le roller et le skateboard, ainsi que des compétitions ouvertes aux enfants et aux jeunes.

Des démonstrations spectaculaires, des cours pour débutants, et des compétitions récompensées par des prix sont au menu.

Calendrier des compétitions

Jeudi 28 novembre 2024 : Session Best Tricks de 9h30 à 18h00.

: Session Best Tricks de 9h30 à 18h00. Vendredi 29 novembre 2024 : Phase des qualifications de 9h30 à 17h30.

: Phase des qualifications de 9h30 à 17h30. Samedi 30 novembre 2024 : Finale de 9h30 à 18h00.

Un événement pour promouvoir le sport et la convivialité

L’objectif est de dynamiser les espaces publics tout en offrant aux familles et aux jeunes un cadre propice aux loisirs et à l’apprentissage.

Les enfants participant aux compétitions auront la chance de remporter des cadeaux, tandis que les jeunes passionnés pourront démontrer leur talent et partager leur enthousiasme dans une ambiance conviviale et festive.