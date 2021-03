Les emplois les plus prisés en 2021 en Algérie

Les résultats d’une étude menée conjointement par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et l’entreprise Emploitic, ont été dévoilés. Les conclusions de cette étude révèlent les prévisions des entreprises en termes de recrutement pour l’année 2021.

Cette étude affirme que les emplois qui les plus prisés par les entreprises pendant l’année 2021, seront les emplois liés aux secteurs de la vente, du commerce et de l’industrie. Les entreprises, selon les résultats de l’étude, seront contraintes de compenser les impacts négatifs de la crise sanitaire, en assurant les moyens et les ressources nécessaires qui permettront une accélération de leurs processus du recrutement.

L’étude, dont nous détenons une copie, a dévoilé que sur les 700 entreprises concernées, 64 % ont déclaré que la pandémie du Covid-19 avait fortement impacté leurs recrutements. 36% des entreprises ont cependant affirmé qu’elles ont continué à recruter malgré la crise.

Toujours selon la même étude, plus de 38% des entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs pendant l’année 2021. Cette étude offre donc “une large vision sur les prévisions des entreprises en termes de recrutement à travers le territoire national et dans les différents secteurs d’activités pour l’année 2021”, selon Ouahiba Behloul, La directrice générale de la CACI.

Volonté de croissance et accélération des recrutements

Selon le directeur général d’Emploitic, Louai Djaffer, les trois secteurs d’activités qui se distinguent, malgré la crise sanitaire, par leur volonté de croissance, sont le secteur de l’industrie, celui de la distribution, et celui des services. Cette volonté d’expansion et d’accélération de recrutement de la part de ces trois secteurs, intervient au moment où 26%, 24% et 14 % des entreprises répondantes ont, respectivement, décalé, gelé, ou carrément annulé leurs recrutements.

En effet, le directeur général d’Emploitic, Louai Djaffer, a noté que dans le secteur de l’industrie, ce ne sont pas moins de 45% des entreprises qui projettent une croissance de leurs effectifs, tandis que dans le secteur de la distribution, ce sont 40% de sociétés qui prévoient de recruter en 2021. En ce qui concerne le troisième secteur, ce sont 32 % des entreprises spécialisées dans les services qui se distinguent par une volonté d’accélérer leur politique de recrutement en 2021.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a déclaré que le secteur du commerce était le secteur le moins impacté par cette crise sanitaire. Le ministre avait également souligné que “le secteur du commerce a été le premier secteur créateur d’emplois malgré la crise sanitaire”, en ce qui concerne les perspectives d’emploi en Algérie durant le premier semestre 2021.

Enfin, toujours dans le cadre des recrutements, les conclusions de cette étude avaient marqué l’importance d’un rapprochement entre le monde du travail et des affaires avec celui des études, de la formation et des universités, un rapprochement qui va, sans doute, permettre de redoubler les chances de recrutement, et d’accélérer son processus.