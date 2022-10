Les Émirats arabes unis apportent des changements sur les visas

Annoncées le mois d’avril dernier, les nouvelles règles relatives à la politique de voyage aux Émirats arabes unis, prendront effet, aujourd’hui, le 3 octobre 2022. Ces nouveautés concernent, notamment, plusieurs catégories de visas vers ce pays.

En effet, cette large liste de changement comprend, dans un premier temps, les délais de visas pour les touristes étrangers, dont les Algériens. Ces derniers bénéficieront, dorénavant, d’un permis d’entrée, aux Émirats arabes unis, de 60 jours, au lieu de 30 jours.

Par ailleurs, la durée de validité des visas touristiques à entrées multiples, est également concernée par ces changements. Elle est, ainsi, valable pour cinq ans. Ce dernier changement permettra aux détenteurs de ce visa de bénéficier d’un séjour de 90 jours consécutifs.

Les Émirats arabes unis apportent de nouvelles modifications sur le visa vert

Selon l’agence de presse émiratie, ces nouveaux changements concernent également le visa vert de ce pays. En effet, ces dernières comportent plusieurs avantages et facilitation. Notamment en octroyant un délai de séjour de 5 ans. Avec la possibilité d’accueil des parents et des membres de famille, dont le conjoint et les enfants. En ce qui concerne l’âge de ces derniers, celui-ci a été porté à 25 ans, au lieu de 18 ans. Et sans limite d’âge pour les filles non mariées.

Pour rappel, la résidence verte concerne trois catégories de travailleurs étrangers. Il est, donc, question des travailleurs libres, des travailleurs qualifiés, mais aussi des investisseurs ou partenaires d’une activité commerciale sans garant.

Par ailleurs, le visa de résidence verte accorde également, à ces détenteurs, une période de grâce de 6 mois après l’annulation ou l’expiration du permis de séjour.

Toujours dans le but d’attirer plus de jeunes talents et de professionnels qualifiés, les Émirats arabes unis a également instauré un nouveau visa. En effet, il est accordé aux personnes classées dans le premier, deuxième. Et troisième rang selon la classification du ministère des ressources humaines émirati.