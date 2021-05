Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 reportées en Afrique

La Confédération africaine de football a annoncé officiellement le report des éliminatoires du Mondial 2022, zone Afrique initialement programmées en juin prochain.

En effet, les deux premières journées des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le début était prévu en juin prochain, sont officiellement reportées à une date ultérieure.

«La FIFA – conjointement avec la CAF – est en mesure de confirmer qu’au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui devaient avoir lieu en juin 2021. Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022», lit-on dans le communiqué.

Le plan de Djamel Belmadi

Afin de combler le vide et le manque de compétition, le sélectionneur algérien a déjà une idée en tête, en effet, selon plusieurs sources concordantes, Djamel Belmadi envisage d’affronter deux nations africaines.

Pour rappel, l’équipe nationale algérienne entamera les qualifications avec deux rencontres au programme : à Blida face au Djibouti, à Ouagadougou face au Burkina Faso, dans ce contexte Belmadi a qualifié l’objectif d’aller au Mondial de « projet national ».

« Je crois en l’éternelle progression. Je suis exigeant dans la progression avec moi-même mais aussi avec mes partenaires, y compris la Fédération. On se doit d’être exigeants car on est au service d’un pays, on doit donner encore plus. C’est le travail de tous, tout le monde a sa part d’importance et son apport, c’est un projet national où tout le monde doit tirer dans le même sens », a-t-il déclaré