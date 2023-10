Les Dzair Creative Ad Awards célèbrent la créativité dans la publicité algérienne.

Les Dzair Creative Ad Awards, un événement inédit destiné à récompenser les agences de publicité les plus innovantes et créatives en Algérie entame sa première édition en cette fin d’année 2023. Organisé par l’entreprise spécialisée dans l’événementiel, We Make Events, cet événement sera l’occasion de mettre en lumière le talent créatif exceptionnel des agences algériennes de toutes tailles qui pourront soumettre leurs plus belles campagnes publicitaires pour être évaluées par un panel de jurés expérimentés.

Les Dzair Creative Ad Awards distingueront les réalisations les plus créatives et innovantes dans plusieurs catégories qui englobent l’ensemble des métiers de la publicité, notamment le Film Publicitaire, le Digital, le Packaging, l’Affichage et l’Événementiel. Des catégories spéciales seront également particulièrement convoitées, à l’image du Coup de Cœur du Jury, du Prix du Public, ainsi que du prix de l’Agence de Publicité de l’Année.

Les créations gagnantes seront annoncées lors de la cérémonie de remise des prix des DC Awards qui se tiendra au cours du mois de décembre ainsi que sur les réseaux sociaux. Les lauréats bénéficieront d’une reconnaissance accrue au sein de l’industrie de la conception graphique et de la communication visuelle, ainsi que d’un prix honorifique en récompense de leur talent exceptionnel.

Les agences de publicité souhaitant participer à cet événement pourront soumettre leurs créations jusqu’au 15 octobre pour la catégorie Film Publicitaire et jusqu’au 30 octobre pour toutes les autres catégories.

En parallèle de la compétition destinée aux agences publicitaires, un autre défi intitulé « Le Challenge du Créatif », sera bientôt ouvert à tous les créatifs algériens. Restez connectés sur www.dc-awards.com pour plus d’informations à ce propos.