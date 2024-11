Les douanes algériennes lancent un nouveau système pour les exportateurs, découvrez le guide

La direction générale des douanes algériennes a annoncé, ce vendredi, le lancement de son nouveau système informatique dédié aux voyageurs. Ce système facilite l’obtention des documents de transit pour les véhicules ainsi que la déclaration électronique des devises et des objets de valeur.

Ce projet a été présenté par le directeur général des douane lors d’une cérémonie commémorative célébrant le 70ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre. L’événement a eu lieu jeudi en présence des responsables centraux des douanes.

Cette annonce a coïncidé avec un moment symbolique pour la nation. Le nouveau système informatique vise à améliorer les services numériques offerts par les douanes, permettant ainsi une gestion plus fluide et efficace des formalités douanières pour les voyageurs. Parallèlement, une “charte du client” a été présentée, ainsi qu’une version mise à jour du “guide de l’exportateur”, disponible en arabe, anglais et français sur le site officiel des douanes.

Le Guide de l’Exportateur : que contient ce document ?

La Direction Générale des Douanes a mis en place un guide de l’exportateur qui présente de manière claire et concise la procédure d’exportation des marchandises hors hydrocarbures. Ce guide accompagne les exportateurs depuis le chargement des produits dans leurs locaux jusqu’à leur embarquement définitif vers le pays de destination. Son objectif principal est d’informer les exportateurs sur les formalités douanières et les facilités mises en place pour alléger les démarches, réduisant ainsi les délais et les coûts liés à l’exportation.

Accessible sur le site web de la Direction Générale des Douanes algériennes (www.douane.gov.dz), ce guide est alors régulièrement mis à jour pour intégrer les nouvelles mesures législatives et réglementaires. Il aborde plusieurs thématiques essentielles, notamment les conditions d’accès à l’activité d’exportation, qui incluent les exigences liées à la qualité de l’exportateur et à la nature des marchandises.

Le document couvre également les formalités de domiciliation bancaire des opérations d’exportation, les procédures douanières à l’exportation, ainsi que les facilitations accordées pour encourager les exportations. De plus, il traite des régimes douaniers économiques favorisant la promotion des exportations et du traitement douanier des marchandises retournées. En rendant ces informations accessibles, le guide vise à soutenir les exportateurs algériens dans leurs démarches et à dynamiser le commerce extérieur du pays.

Vous pouvez donc, bien évidement avoir accès à ce document en cliquant ici.

Célébrations de la révolution : un engagement pour la mémoire collective

Les célébrations du 1er Novembre ont été marquées par des événements organisés dans toutes les unités douanières du pays, reflétant l’importance de cette date pour l’Algérie. Ces festivités, qui coïncident avec l’hommage aux ancêtres ayant combattu l’occupation française, ont inclus la lecture du message du 1er Novembre et la levée du drapeau national à minuit.

La direction générale des douanes a souligné son engagement à commémorer les anniversaires nationaux pour enseigner aux employés l’importance de l’héritage de la Révolution.

Le but est d’inspirer les nouvelles générations à suivre l’exemple des héros de l’indépendance et à demeurer fidèles à la mémoire collective. Ainsi, la mémoire de Novembre reste vivante, témoignant de l’unité et de la résistance d’un peuple déterminé à récupérer sa souveraineté sur sa terre.