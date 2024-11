Les devises en Banque et au marché noir : flambée ou stagnation, que révèlent les taux de change ?

Après une hausse notable observée la semaine passée, les devises semblent retrouver une certaine stabilité, que ce soit sur le marché noir ou le marché officiel. Malgré cette accalmie, l’instabilité continue de peser sur les échanges, avec des taux de change qui restent élevés pour les principales monnaies étrangères.

Selon les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, valables du 15 au 19 novembre, l’euro s’échange à un taux d’achat de 140,89 dinars algériens et se vend à 140,92 dinars. De son côté, le dollar américain maintient sa position avec un taux d’achat de 133,47 dinars et un taux de vente de 133,48 dinars.

Pour la livre sterling, le taux de change atteint 169,18 dinars à l’achat et 169,22 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien affiche un léger maintien à 94,93 dinars à l’achat et 94,95 dinars à la vente.

Euro, dollar, livre sterling… : quels sont les taux de change sur le marché informel ?

Le marché informel des devises continue d’afficher des taux largement supérieurs à ceux pratiqués par la Banque d’Algérie. Ce lundi, les cambistes du Square à Alger proposent des valeurs qui illustrent cette tendance, marquant une nette différence avec le marché officiel.

L’euro s’échange ainsi à 253 dinars à l’achat et 256 dinars à la vente, confirmant son sta tut de valeur refuge sur le marché noir. Le dollar américain suit une dynamique similaire, avec un taux d’achat à 235 dinars et un taux de vente à 238 dinars, traduisant une demande soutenue.

La livre sterling, quant à elle, conserve une position forte, atteignant 295 dinars à l’achat et 298 dinars à la vente, se rapprochant dangereusement de plus en plus de la barre symbolique des 300 dinars. De son côté, le dollar canadien se maintient dans une relative stabilité, s’échangeant à 166 dinars à l’achat et 169 dinars à la vente.

En bref…

Ces écarts persistants entre les taux du marché informel et ceux du marché officiel reflètent des déséquilibres structurels qui continuent de marquer le secteur des changes en Algérie. Le phénomène témoigne également de l’importance de la demande pour ces devises, souvent utilisée pour des transactions échappant au circuit bancaire classique.