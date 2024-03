Les devises en Banque et au marché informel : que révèlent les chiffres de ce 21 mars ?

Selon les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, entre le 20 et le 22 mars 2024, les taux de change restent relativement stables. L’euro est coté à 146.21 dinars pour l’achat et à 146.24 dinars pour la vente, tandis que le dollar américain maintient sa position à 134.52 dinars pour l’achat et à 134.53 dinars pour la vente, d’après les données de la même source.

Le dollar canadien se négocie également dans cette fourchette, affichant un taux de 99.03 dinars pour l’achat et de 99.07 dinars pour la vente sur le marché formel. Le dirham émirati, quant à lui, s’établit à 36.62 dinars pour l’achat et à 36.63 dinars pour la vente, sur la même plateforme de change. Alors que la monnaie saoudienne s’acquiert en Banque à 35.86 dinars algériens à l’achat et à 35.87 dinars algériens à la vente.

Le dinar face aux devises : qu’en est-il du marché informel ?

Cependant, une tout autre réalité émerge dans les coulisses du marché informel. L’euro atteint des sommets, s’échangeant à 234.00 dinars pour l’achat et à 240.00 dinars pour la vente. De même, le dollar américain maintient son ascension, oscillant autour des 217.00 dinars à l’achat et 220.00 dinars à la vente, révélant ainsi des écarts considérables par rapport aux chiffres officiels de la Banque d’Algérie.

Les cambistes du marché noir du Square Port Saïd d’Alger révèlent des variations significatives dans les taux de change. Le dollar canadien se négocie désormais à 156.00 dinars pour l’achat et à 158.00 dinars pour la vente. Le dirham émirati affiche également une appréciation, se fixant à 58.00 dinars pour l’achat et à 60.00 dinars pour la vente. Pour ce qui est du Riyal saoudien, il s’échange contre 57.00 dinars algériens pour l’achat et contre 59.00 dinars algériens pour la vente.

Le tableau ci-dessous récapitule les cours de change des principales devises étrangères, tant sur le marché officiel que parallèle, illustrant clairement l’écart entre les deux marchés :