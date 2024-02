Les devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché noir ce 27 février !

Les données les plus récentes de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 26 au 28 février 2024, fixent le taux d’achat de la monnaie européenne unique à 145.58 dinars algériens et son taux de vente à 145.61 dinars algériens. De même, le dollar américain maintient sa stabilité, avec un taux d’achat de 134.47 dinars algériens et un taux de vente de 134.48 dinars algériens.

Outre les valeurs emblématiques de l’euro et du dollar, la Banque d’Algérie détaille également les taux de change associés à d’autres devises étrangères. Par exemple, le dollar canadien est coté à un taux d’achat de 99.43 dinars algériens et un taux de vente de 99.45 dinars algériens. Pendant ce temps, la livre sterling affiche un taux d’achat de 170.37 dinars algériens et un taux de vente de 170.45 dinars algériens.

Cependant, le marché informel, du Square Port Saïd d’Alger, présente des réalités financières divergentes. Les chiffres pour l’euro atteignent jusqu’à 238.00 dinars algériens pour l’achat et 240.00 dinars algériens pour la vente au niveau de ce marché. Cette dualité se reflète aussi dans la négociation du dollar américain, échangé à des tarifs distincts. Sur le marché informel, il varie entre 220.00 dinars algériens à l’achat et 222.00 dinars algériens à la vente.

De plus, d’autres devises telles que le dollar canadien et la livre sterling adoptent des dynamiques complexes sur le marché parallèle. Les taux oscillent entre 159.00 dinars algériens pour l’achat et 161.00 dinars algériens pour la vente pour le dollar canadien, et entre 273.00 dinars algériens à l’achat et 275.00 dinars algériens à la vente pour la livre sterling.

Malgré ces différences notables entre les deux marchés de change, formel et informel, une certaine stabilité émane des fluctuations des principales devises étrangères. Pour vous aider à visualiser ces variations, voici un tableau récapitulatif des cours de change pour ce mardi 27 février 2024 :