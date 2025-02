Les devises en Algérie : combien de dinars vaut un euro à l’achat et à la vente ce 27 février ?

Après des fluctuations marquées ces dernières semaines, la monnaie européenne se stabilise à un niveau élevé sur le marché parallèle. L’euro s’échange actuellement à 249 dinars à l’achat et 252 dinars à la vente, portant ainsi la valeur d’un billet de 100 euros à 24 900 dinars à l’achat et 25 200 dinars à la vente.

De son côté, le marché officiel affiche des taux bien plus bas et relativement stables. Selon les cotations de la Banque d’Algérie, l’euro s’achète à 141,04 dinars et se vend à 141,08 dinars.

Ainsi, 100 euros valent 14 104 dinars à l’achat et 14 108 dinars à la vente sur le marché officiel, soit un écart significatif avec le marché informel.

Cette différence notable entre les deux circuits de change reflète la forte demande sur le marché parallèle, où l’euro continue de s’imposer parmi les autres monnaies étrangères.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change des autres devises ?

L’euro n’est pas la seule devise à connaître une certaine stabilité sur le marché parallèle. Le dollar américain s’échange actuellement à 238 dinars à l’achat et 241 dinars à la vente, tandis que la livre sterling oscille entre 298 dinars à l’achat et 302 dinars à la vente.

De son côté, le dollar canadien se négocie à 161 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente. Alors que le dirham émirati se négocie à 64,00 dinars à l’achat et à 66,00 dinars à la vente, confirmant ainsi la volatilité persistante des devises étrangères.

Sur le marché officiel, les taux affichés par la Banque d’Algérie du 27 février au 3 mars 2025 restent nettement plus bas. Le dollar américain est coté à 134,58 dinars à l’achat et 134,60 dinars à la vente, tandis que la livre sterling s’échange à 170,44 dinars à l’achat et 170,53 dinars à la vente.

Quant au dollar canadien, il s’affiche à 93,88 dinars à l’achat et 93,90 dinars à la vente, un niveau bien inférieur à celui du marché informel. Enfin, pour ce qui est de la monnaie émiratie, elle s’échange en Banque contre 36,64 dinars à l’achat et contre 36,65 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 141,04 141,08 249,00 252,00 Dollar US ($) 134,58 134,60 238,00 241,00 Livre Sterling (₤) 170,44 170,53 298,00 302,00 Dollar CAN ($C) 93,88 93,90 161,00 164,00 Dirham EAU (AED) 36,64 36,65 64,00 66,00

Bourse d’Alger : quelle est la valeur attendue pour l’année 2025 ?

La Bourse d’Alger poursuit sa dynamique de croissance. Selon Youcef Bouzenada, président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), sa valeur devrait atteindre 740 milliards de dinars en 2025, notamment grâce à l’entrée en bourse de la Banque de Développement Local (BDL).

Lors d’une conférence de presse tenue à Oran en marge d’une journée d’information nationale organisée par la COSOB en collaboration avec la wilaya, Bouzenada a rappelé que la Bourse d’Alger a enregistré une hausse spectaculaire en 2024. Sa valeur est passée de 68 milliards de dinars en 2023 à 520 milliards de dinars, soit une augmentation impressionnante de 700 %.

Cette tendance haussière devrait se poursuivre en 2025, soutenue par l’introduction imminente de la BDL, qui vient d’achever sa période d’introduction. La COSOB ambitionne également d’attirer entre deux et trois entreprises privées sur le marché boursier cette année.

De nombreuses PME, spécialement du secteur industriel, ont déjà manifesté leur intérêt, et leurs dossiers sont actuellement à l’étude. Avec ces nouvelles introductions, la Bourse d’Alger s’affirme comme un acteur clé du financement des entreprises et du développement économique national.