Les devises à la Banque d’Algérie et au marché noir : que disent les taux de ce 6 juin ?

Alors que la semaine s’achève, les taux de change continuent de révéler des contrastes saisissants entre les cotations officielles et les réalités du marché informel. Selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie, couvrant la période allant du 4 au 6 juin 2024, les taux de change des principales devises affichent une stabilité relative.

En effet, l’euro se maintient à un taux de 146.13 dinars pour l’achat et 146.20 dinars pour la vente. De même, le dollar américain reste stable, s’échangeant à 134.24 dinars pour l’achat et 134.25 dinars pour la vente. Ces valeurs montrent une certaine constance dans les transactions officielles pour la paire USD/EUR.

Le dollar canadien suit cette tendance avec un taux de 98.19 dinars pour l’achat et 98.23 dinars pour la vente. De son côté, le dirham émirati est coté à 36.54 dinars pour l’achat et 36.55 dinars pour la vente, tandis que le riyal saoudien se négocie en cette période du Hadj à 35.79 dinars aussi pour l’achat que pour la vente.

Évolution des devises en Algérie : quelle réalité pour le marché informel ?

Cependant, un tout autre scénario se dessine sur le marché parallèle, où les taux de change connaissent des fluctuations notables. Sur ce marché informel, l’euro atteint des niveaux beaucoup plus élevés, se négociant à 239.00 dinars pour l’achat et à 241.00 dinars pour la vente. Ce phénomène illustre un écart significatif par rapport aux taux officiels de la Banque.

De même, le dollar américain maintient son envolée, avec des taux oscillant autour de 221.00 dinars à l’achat et 223.00 dinars à la vente. Ces chiffres mettent en lumière une disparité marquée entre les deux marchés.

Les cambistes du marché parallèle du Square Port Saïd à Alger proposent aussi la monnaie canadienne à 159.00 dinars pour l’achat et 161.00 dinars pour la vente, tandis que le dirham émirati s’établit à 59.00 dinars pour l’achat et 61.00 dinars pour la vente. Enfin, le riyal saoudien se négocie au niveau de la bourse informelle à 58.00 dinars pour l’achat et 60.00 dinars pour la vente.

Ces données confirment les écarts notables entre les taux de change officiels de la Banque d’Algérie et ceux pratiqués sur le marché informel. Pour une meilleure compréhension de ces disparités, voici un récapitulatif des taux de change des principales devises étrangères, comparant les chiffres des deux marchés de change, officiel et informel, pour ce jeudi 6 juin 2024 :