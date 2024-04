Les devises à la Banque d’Algérie et au marché informel : où en est le dinar ce 9 avril ?

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 8 au 10 avril 2024, une stabilité s’affiche dans les taux de change des principales devises étrangères. L’euro se maintient à 145.70 dinars pour l’achat et à 145.77 dinars pour la vente, tandis que le dollar américain conserve sa position à 134.52 dinars pour l’achat et à 134.54 dinars pour la vente, et ce, d’après les informations fournies par la même source.

Dans le même temps, le dollar canadien reste dans une fourchette similaire au niveau du marché formel, avec un taux de 98.97 dinars pour l’achat et de 99.01 dinars pour la vente. Le dirham émirati, pour sa part, s’achète et se vend à un taux de 36.63 dinars algériens à la Banque d’Algérie. De son côté, la monnaie saoudienne s’échange à 35.86 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente.

Le dinar face aux devises sur le marché noir de change !

En revanche, le marché informel offre une toute autre perspective. L’euro grimpe à des niveaux impressionnants, atteignant 238.00 dinars pour l’achat et 240.00 dinars pour la vente. De même, le dollar américain connaît une hausse significative, oscillant autour de 221.00 dinars à l’achat et 223.00 dinars à la vente, révélant ainsi des écarts notables par rapport aux données officielles de la Banque d’Algérie.

Ainsi, dans les coulisses du marché noir du Square Port Saïd d’Alger, les taux de change présentent des variations importantes. Le dollar canadien se négocie désormais à 159.00 dinars pour l’achat et à 161.00 dinars pour la vente, tandis que le dirham émirati s’établit à 58.00 dinars pour l’achat et à 60.00 dinars pour la vente. Quant au Riyal saoudien, il est échangé contre 58.00 dinars algériens pour l’achat et 60.00 dinars algériens pour la vente.

