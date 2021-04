Les deux raisons derrière la flambée des prix du poulet

Le prix de la volaille a connu, depuis plus d’une semaine, une hausse significative sur les marchés de détails que des professionnels ont expliqué par deux facteurs.

Il faut dire que de toutes les mesures prises par les ministres du Commerce qui se sont relayés ces dernières années n’ont pas réussi à faire disparaître cette tendance de hausse des prix du poulet sur les étals, notamment durant ce mois de Ramadan.

En effet, le kilo de poulet de chair est devenu plus cher en passant de 320 dinars à 370 dinars atteignant même 400 DA en l’espace de quelques jours au grand dam des ménages à faible revenu.

Le Conseil national de la filière avicole a imputé cette hausse significative de prix à une « importante » demande du poussin d’un jour., et à une tension sur le poussin d’un jour, «Nous enregistrons une demande massive du poussin d’un jour dont le prix vacillait, il y a deux semaines, entre 80 à 100 dinars l’unité. À présent, il avoisine les 120 dinars», a déclaré le président du Conseil national de la filière avicole (CNFA), El Moumane Kalli.

Un taux de mortalité «important»

La flambée des prix des viandes blanches serait, également due à « un taux de mortalité élevé du poussin repro chair constaté dans différentes wilayas, notamment à Djelfa, à l’ouest, et au centre du pays », a précisé le même responsable.

Le poussin est considéré comme matière première et le taux de mortalité élevé enregistré a affecté les quantités du poussin d’un jour qui deviennent insuffisantes, d’autant plus que les éleveurs se trouvent aujourd’hui et après la dans l’incapacité d’acquérir les intrants destinés à la production.

A noter que les internautes ont appelé au boycott de la viande blanche suite à l’augmentation des prix, tandis que plusieurs commerçants ont décidé de ne plus s’approvisionner de crainte de perdre leurs marchandises.