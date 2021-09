Les deux frères Karoui risquent jusqu’à la perpétuité

Les deux frères Tunisiens, Nabil et Ghazi Karoui, arrêtés récemment à Tébessa, et après leur comparution devant le pôle judiciaire du tribunal de Constantine, risquent une peine de prison qui pourrait aller jusqu’à la perpétuité, et ce, dans le cas ou les accusations auxquelles ils font face s’avèrent vraies.

C’est l’avocat Merouane Hadji, membre de la commission de défense des deux frères Karoui, qui a déclaré aujourd’hui, le 8 septembre 2021, que les deux mis en cause risquent la perpétuité, et ce, vu que les accusations qui sont dirigées à leur encontre concernent le « trafic de migrants par bande criminelle organisée » et « l’entrée sur le sol national d’une manière illégale ».

Nouvelle évolution de l’affaire

Lors de son passage dans l’émission Midi Show, l’avocat Merouane Hadji a indiqué aujourd’hui que l’affaire a connu de nouveaux rebondissements suite aux diverses enquêtes qui ont été lancées. Cela est du, selon le même intervenant, à l’implication de plusieurs autres parties, car l’opération de l’exfiltration des deux frères de la Tunisie vers l’Algérie a été faite d’une manière organisée et parfaitement planifiée.

L’avocat a nié le fait que les deux frères aient déposé une demande d’asile en Algérie, ainsi que l’existence d’autres poursuites judiciaires à l’encontre de ses deux clients. L’avocat, et en tant que de défenseur des droits de l’homme, a également assuré que les deux frères se trouvent en bonne santé.

Concernant l’opération de l’extradition des deux frères Karoui vers la Tunisie, Me Merouane Hadji indique qu’elle se fera selon les accords signés entre les deux pays. Il est à noter que les deux frères ont été auditionnés le 3 septembre dernier devant le pôle judiciaire spécialisé de Constantine, en compagnie de trois autres personnes, dont une femme.