Les demandes de visa Schengen se feront bientôt en ligne

Du nouveau pour les demandeurs de visas Schengen. Le Conseil de l’Union européenne vient d’approuver la nouvelle loi portant sur la numérisation du processus de demande des visas Schengen. Désormais, ces visas seront plus accessibles et moins couteux.

En vertu des règles adoptées, lundi 13 novembre 2023, les demandeurs de visas pour des pays de l’espace Schengen, pourront entamer leurs démarches en ligne sur une plateforme européenne unique.

La numérisation des demandes de visa Schengen approuvée par l’UE

En effet, lundi dernier, le Conseil européen a annoncé officiellement l’adoption de cette loi. Cependant, aucune date n’a été encore donnée pour le début de l’utilisation de cette nouvelle méthode. Elle dépendra de l’aboutissement des travaux techniques de la mise en place de cette plateforme.

Une fois la plateforme devient opérationnelle, les demandes de visa Schengen, pour des séjours de 90 jours maximum, pourront se faire exclusivement sur cette même plateforme. Les rendez-vous au niveau des consulats et des centres de demandes de visa se feront uniquement pour les personnes dont les données biométriques ne sont plus valables et les voyageurs qui possèdent un nouveau passeport.

La mise en place de ce nouveau système permettra aussi de remplacer la vignette actuelle par un code-barres.

Les ressortissants des pays tiers soumis à un nouveau système de contrôle des entrées

La digitalisation des demandes de visa Schengen est considérée comme un nouveau pas d’amélioration qui allégera les charges administratives des États concernés et réduira les délais de traitement de ces demandes. Actuellement, une soixantaine de pays sont dispensés de l’obligation de visas pour les courts séjours en Europe.

Par ailleurs, à la mi-2025, les voyageurs de ces pays devront disposer d’une autorisation de voyage, l’ETIAS similaire à l’ESTA américain, pour se rendre dans l’un des pays membres de l’espace Schengen. Quant aux pays tiers, les passagers en provenance de ces pays seront soumis à un nouveau système de contrôle des entrées et des sorties (EES).

| À LIRE AUSSI :

>> Top 3 des pays qui refusent le plus de visas Schengen aux Algériens

>> Demandes de visa Schengen : top 3 des pays les plus ouverts aux Algériens