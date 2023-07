Lancée en 2012 par Nourredine Salhi et Karim Jebli, la série « Les Déguns » raconte l’histoire de deux jeunes issus d’un quartier populaire qui mènent une vie peu palpitante, jusqu’à ce qu’ils décident de se lancer dans des activités d’un tout nouveau genre. Seule ombre au tableau, tout ce qu’ils entreprennent se transforme rapidement en véritable fiasco…

Après son adaptation au cinéma une première fois en 2018, voici qu’un deuxième opus intitulé « Les Deguns 2 » s’apprête à faire son arrivée en salle en France.

Le film « Les Deguns 2 » disponible au cinéma fin juillet

Dans le premier film Les Déguns, Karim et Nono, deux jeunes des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire après un cambriolage raté. Ils parviennent toutefois à s’échapper et se lancent alors dans un périple aventureux à travers la France. Leur voyage sera fait de rencontres toutes plus délirantes les unes que les autres. Le film est projeté le 12 septembre 2018 devant un public de 500 000 spectateurs et séduit les critiques.

Quant à la suite, intitulée Les Déguns 2 et réalisée par Cyrille Droux et Claude Zidi Jr, elle raconte le retour de Karim et Nono à leur ville natale de Marseille, où ils participent à une émission de télé-réalité dans l’espoir de réussir et de devenir des stars du rap. Le film sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 26 juillet prochain, selon l’attaché de presse Hanane Kerichi.

De son côté, la série Les Deguns connait également un grand succès depuis sa première diffusion en 2013 sur YouTube. Avec plus d’un million d’abonnés à la chaine et plus de 190 millions de vues au total, elle compte à ce jour 4 saisons, comprenant plus de 40 épisodes.

« Les Deguns 2 »: une ribambelle de stars présente dans le cast

Dans cette deuxième partie, le duo sera rejoint par des stars internationales telles que le rappeur algérien Soolking, le rappeur Fianso, le chanteur L’Algérino, le rappeur algérien Emkal, la chanteuse canado-algérienne Zaho, la talentueuse Linda, ainsi que les chanteurs Soprano et Doria.

Dans le casting, on retrouvera également des comédiens tels que Hakim Jemili, Mohamed Heni, Samuel Bambi, Pierrot l’Indien, Lola Marois, Titoff et Mohamed Cedra. Côté rap, Juss, RK, GLK, Nasdas et Prince Temenik seront présents.

Les stars de la télé-réalité française telles que Maeva Ghennam, Victoria Mehau, Stéphanie Durant, Paga, Greg et Yega Bebew seront également de la partie. Sans oublier les invités d’honneur de Skyrock : Fred Musa et Laurent Bouneau. Enfin, le producteur et coordinateur musical Tefa sera également présent.