Les dattes algériennes séduisent : TasteAtlas les classe parmi les 25 meilleures au monde

L’excellence de la production de dattes algériennes a été saluée par le guide culinaire, TasteAtlas. Dans son nouveau classement des meilleures dattes au monde, le célèbre atlas culinaire a placé la Deglet Nour algérienne dans son top 25 mondial.

La marque Haddoud Salim, un producteur établi au cœur de la palmeraie de Tolga dans la région de Biskra se distingue particulièrement. Grâce à la qualité exceptionnelle de ses fruits, elle a été propulsée dans le prestigieux top 25 mondial des meilleures dattes.

Cette entrée remarquable dans le classement de TasteAtlas n’est rien de moins qu’une consécration pour la Deglet Nour, l’emblématique datte algérienne, surnommée « La Reine des dattes ». Sa saveur inimitable et sa texture semi-transparente, qui témoignent d’un savoir-faire agricole transmis de génération en génération à Biskra, lui assurent ainsi une place de choix parmi des références internationales.

Deglet Nour, reine incontestée des dattes selon TasteAtlas

« La Deglet Nour de Haddoud Salim est un produit authentique qui reflète parfaitement la richesse de la longue tradition algérienne de culture du palmier dattier« , écrit TasteAtlas sur son site officiel. Avec un score impressionnant de 4.3 sur 5, ma marque se positionne à la 25e place de ce classement, publié samedi 1er novembre 2025.

Après avoir sillonné les saveurs du monde, TasteAtlas s’est penché sur ces fruits sucrés. En 2024, les dattes algériennes se sont imposées sans rival : Deglet Nour a réussi à se placer en tête du classement, consacrée comme la variété préférée des gourmets du monde entier. Avec une note de 4.5 sur 5, elle domine fièrement la liste des fruits les mieux notés.

Née au cœur des oasis algériennes, la Deglet Nour incarne à elle seule le raffinement de la datte. Petite, d’un ombre lumineux, elle séduit par sa chair fine et translucide, à la fois tendre et juteuse. En bouche, elle dévoile une harmonie de saveurs, mêlant douceur sucrée, notes de noix et touches caramélisées.

TasteAtlas, une référence dans le monde de la gastronomie

TasteAtlas est un guide de voyage expérientiel en ligne pour la cuisine traditionnelle, dont le siège est à Zagreb en Croatie. Sa mission est de créer un atlas interactif et exhaustif, en répertoriant les plats, les boissons et les ingrédients traditionnels de chaque ville, région et village.

La plateforme est devenue célèbre à l’échelle internationale grâce à ses classements annuels et thématiques, les TasteAtlas Awards, qui évaluent des catégories allant des meilleures cuisines du monde aux meilleurs aliments par catégorie (comme les dattes).

La méthodologie de ces classements repose généralement sur l’agrégation des notes données par les utilisateurs aux plats et produits alimentaires. TasteAtlas agit ainsi comme un conservateur numérique qui non seulement documente les cuisines populaires, mais met également en lumière des produits régionaux moins connus, contribuant à leur reconnaissance mondiale.

