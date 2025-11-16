Les dattes algériennes reconnues par le Codex Alimentarius : un succès historique

L’Algérie a réalisé un nouveau pas important sur la scène internationale avec l’inscription des caractéristiques uniques de ses dattes dans la version finale de la norme du Codex Alimentarius dédiée aux dattes fraîches. Cette avancée a été officialisée lors de la 48ᵉ session du Codex Alimentarius, tenue à Rome du 10 au 14 novembre 2025 sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Cette décision marque une étape majeure dans la valorisation des dattes algériennes et couronne plusieurs années d’efforts soutenus pour défendre l’identité du produit national. Elle intervient dans un contexte où les produits agricoles sont de plus en plus évalués et reconnus au niveau international pour leur qualité et leurs spécificités.

L’inscription de ces caractéristiques dans les normes internationales permet à l’Algérie de protéger la réputation de ses dattes et de renforcer leur position sur le marché mondial.

Deglet Nour et autres variétés algériennes inscrites dans les normes du Codex Alimentarius

Le succès de cette initiative repose sur la préparation minutieuse d’un dossier par une équipe ministérielle mixte. Celle-ci regroupait des experts du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que des spécialistes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Tout au long des sessions et des consultations avec les comités internationaux, cette équipe a fourni des contributions techniques et scientifiques détaillées. Ces interventions ont permis de faire reconnaître les caractéristiques qualitatives des dattes algériennes, en particulier la variété Deglet Nour, dans les normes internationales adoptées par le Codex Alimentarius.

Selon les responsables impliqués, l’adoption de cette norme représente un gain stratégique pour l’Algérie. Elle devrait renforcer la présence des dattes algériennes sur les marchés étrangers et améliorer leur compétitivité face aux autres producteurs mondiaux. La reconnaissance internationale de leur qualité permet également de valoriser un produit agricole national à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à soutenir l’économie et l’exportation du pays.

Un succès mondial pour les dattes algériennes : leurs qualités désormais protégées

Ce succès illustre également l’importance de la coopération intersectorielle et de l’investissement scientifique et technique pour positionner les produits algériens à l’international. Il met en lumière la capacité du pays à défendre ses intérêts et à promouvoir ses atouts agricoles sur des forums mondiaux.

Avec cette étape, l’Algérie confirme son engagement à valoriser ses produits locaux tout en garantissant leur qualité aux consommateurs internationaux. Les dattes algériennes, déjà renommées pour leur goût et leur texture, voient ainsi leur statut renforcé, consolidant leur place parmi les produits agricoles de référence sur le marché mondial.