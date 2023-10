Les dangers de l’Indomie sur la santé : Himayatec met en garde

L’Indomie, également connue sous le nom de nouilles instantanées, est devenue un des aliments préféré pour de nombreux enfants et adultes. Cependant, les experts en nutrition mettent en garde contre sa consommation, car elle manque de vitamines essentielles et contient des éléments nutritifs peu bénéfiques, ainsi que de nombreux additifs et épices.

Dans ce contexte, l’organisation algérienne de protection des consommateurs « Himayatec » a averti des dangers potentiels de l’Indomie, bien que certaines organisations médicales reconnues aient affirmé qu’elle ne présentait aucun danger pour la santé. Cependant, les recherches à son sujet sont encore contradictoires.

Selon « Himayatec », l’Indomie manque d’éléments nutritionnels essentiels, ce qui en fait un aliment peu sain. De plus, ce plat préparé contient du glutamate monosodique, également connu sous le nom de « sel chinois » (E621), un acide aminé utilisé comme exhausteur de goût. Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Food and Drug Administration américaine (FDA) aient autorisé son utilisation, les préoccupations persistent quant à ses risques. L’Indomie est également riche en matières grasses et en sel, ce qui peut entraîner une élévation du cholestérol et, par conséquent, augmenter le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’hypertension artérielle.

Indomie et les dangers de l’obésité

En outre, d’après la même source, l’Indomie contribue à l’obésité en raison de sa teneur élevée en matières grasses et en calories non brûlées, qui sont stockées sous forme de graisse corporelle. Cela en fait l’un des principaux inconvénients de l’Indomie. De plus, ce plat contient très peu de protéines essentielles à la construction des cellules, ce qui le rend particulièrement dangereux pour les enfants.

Dans ce contexte, le nutritionniste Elias Ben Arabi met en garde contre les dangers de la consommation de nouilles instantanées, en particulier pour les personnes souffrant d’allergies chroniques. Parmi les symptômes courants figurent les douleurs thoraciques, les douleurs abdominales, le syndrome du côlon irritable, les maux de tête, les palpitations, la transpiration excessive et les nausées, accompagnés de picotements dans certaines parties du corps. La présence de glutamate monosodique provoque ces symptômes.

Pour conclure, l’Indomie contient un conservateur appelé TBHQ, qui préserve la farine de blé, le sel et l’huile végétale présents dans le produit. L’administration américaine de la FDA a averti contre une utilisation excessive de ce conservateur, fixant une limite maximale de 0,02 %.