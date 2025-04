Les cybermenaces dans les écoles : comment protéger les établissements scolaires ?

Avec la numérisation croissante du secteur éducatif, les écoles deviennent des cibles de choix pour les cybercriminels. Aux États-Unis, l’enseignement scolaire figure désormais parmi les secteurs les plus attaqués. Au Royaume-Uni, les cybermenaces contre les établissements scolaires ont augmenté de 55 % entre 2022 et 2023, selon le Commissaire à l’information (ICO). Ce phénomène s’observe également à l’échelle mondiale, posant un défi de taille pour les écoles qui peinent à se défendre efficacement.

D’après les informations fournies par Kaspersky, les établissements scolaires présentent plusieurs failles de sécurité qui les rendent particulièrement exposés aux attaques informatiques :

Une forte dépendance à la technologie : les écoles intègrent de plus en plus d’outils numériques, tant pour l’enseignement que pour la gestion administrative. Cependant, leurs infrastructures informatiques manquent souvent de dispositifs de cybersécurité robustes.

Des données sensibles et précieuses : les bases de données scolaires contiennent des informations personnelles sur les élèves, le personnel et les finances. Une violation de ces données peut avoir des conséquences graves.

Un manque de ressources : les budgets alloués à la cybersécurité sont souvent insuffisants et le personnel qualifié en sécurité informatique fait défaut.

Une sensibilisation insuffisante : les élèves et même certains enseignants n'ont pas une connaissance approfondie des menaces numériques, ce qui facilite les attaques de phishing et les infections par des logiciels malveillants.

Ainsi, ces vulnérabilités font des écoles des cibles idéales pour les cybercriminels, qui n’hésitent pas à exploiter ces faiblesses pour mener des attaques de grande ampleur.

Cybermenaces contre les écoles : quelles en sont les conséquences ?

Les cyberattaques contre les établissements scolaires sont devenues monnaie courante. Récemment, plusieurs incidents majeurs ont marqué l’actualité :

Aux États-Unis , une cyberattaque contre le district scolaire de Highline, dans l’État de Washington, a entraîné la fermeture de 34 écoles, perturbant la scolarité de plus de 17 000 élèves.

À Singapour , le ministère de l'Éducation a signalé la suppression des données de 13 000 iPad et Chromebooks utilisés par les élèves.

Au Canada , le Toronto District School Board, qui gère près de 600 écoles, a été victime d'une attaque par ransomware en juin dernier.

, le Toronto District School Board, qui gère près de 600 écoles, a été victime d’une attaque par ransomware en juin dernier. En Australie, l’université Western Sydney a subi un piratage informatique affectant ses infrastructures numériques.

Ces incidents montrent que les cyberattaques peuvent paralyser complètement le fonctionnement d’un établissement scolaire, avec des répercussions sur l’apprentissage des élèves, la logistique des parents et la réputation des institutions concernées.

Quelles solutions pour sécuriser les écoles ?

Face à ces menaces grandissantes, il est crucial pour les établissements scolaires de renforcer leur cybersécurité. Voici quelques mesures essentielles :

Investir dans des solutions de cybersécurité adaptées : Les écoles doivent se doter de logiciels de protection efficaces contre les ransomwares et autres menaces informatiques. Pour les petits établissements, des solutions comme Kaspersky Small Office Security offrent une protection fiable avec des fonctionnalités essentielles :

Protection contre les logiciels malveillants.

Sauvegardes automatiques des données.

Gestionnaire de mots de passe sécurisé.

Détection des vulnérabilités.

Former et sensibiliser les utilisateurs : L’éducation à la cybersécurité est un levier essentiel pour prévenir les attaques. Sensibiliser les enseignants et les élèves aux bonnes pratiques numériques permet de réduire considérablement les risques. Des plateformes comme Kaspersky Automated Security Awareness Platform facilitent la formation et renforcent la vigilance face aux cybermenaces.

Mettre en place une politique de cybersécurité stricte : Les établissements doivent définir des règles claires en matière de sécurité informatique :

Utilisation de mots de passe robustes.

Mise à jour régulière des logiciels.

Restriction des accès aux données sensibles.

Sensibilisation aux risques liés aux e-mails frauduleux.

Les cyberattaques visant les écoles sont en nette augmentation et leurs conséquences peuvent être désastreuses. La mise en place de solutions adaptées, la formation des utilisateurs et l’adoption de bonnes pratiques sont indispensables pour protéger les établissements scolaires contre ces menaces. Investir dans la cybersécurité, c’est garantir la continuité de l’apprentissage et préserver la confidentialité des données des élèves et du personnel.

Kaspersky, un leader mondial de la cybersécurité

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs et 220 000 entreprises protégées à travers le monde, Kaspersky s’impose comme une référence incontournable en cybersécurité. Fondée en 1997, cette entreprise internationale développe des technologies de pointe afin d’assurer une protection optimale aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, face aux menaces numériques en constante évolution.

Ainsi, Kaspersky propose un large éventail de solutions de cybersécurité, allant de la protection des terminaux aux services avancés de lutte contre les cybermenaces. En effet, grâce à son expertise, l’entreprise est reconnue pour son efficacité contre les ransomwares, les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées (APT).

De plus, ses technologies, régulièrement récompensées par des tests indépendants, garantissent une protection fiable et performante. En s’appuyant sur l’innovation et un engagement constant pour un environnement numérique plus sûr, Kaspersky continue donc d’accompagner les utilisateurs du monde entier dans la sécurisation de leurs données et de leurs infrastructures.

Par ailleurs, l’entreprise innove en proposant une carte interactive en temps réel retraçant les cybermenaces détectées à travers le monde. Cet outil unique offre non seulement des statistiques actualisées sur les types d’attaques en cours, mais aussi leur répartition géographique. Pour consulter cette carte, il vous suffit de cliquer sur ce lien !