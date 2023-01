Les cultures les plus influentes : l’Algérie dans le Top 10 africain

Un nouveau classement des pays vient de sortir. Établi par USNews, ce dernier concerne les pays les plus influents culturellement. USNEWS établit ce classement en prenant compte de plusieurs critères. Dont, la culture, le bien-vivre, la mode, les marques de consommation…

L’Italie se hisse la première place de ce classement, avec un score d’influence culturelle de 100. La deuxième place de ce podium a été attribué à la France qui devance les États-Unis d’Amérique, avec un score totale de 96.5 contre 88.8 pour les USA.

Ce classement des cultures les plus influentes se poursuit avec le Japon en quatrième position, l’Espagne en 5e, et le Royaume Unis en 6 marche de ce Top 10 mondial. La Corée du Sud s’installe sur la 7 place de ce classement, suivie par la Suisse en 8e position, l’Allemagne en 9e position. Et enfin l’Australie en dernière place de ce top 10 mondial des cultures les plus influentes, avec un score total de 58.7.

Les pays les plus influents culturellement : l’Algérie dans le Top 10 africain

Le classement des cultures les plus influentes de US NEws positionne également plusieurs pays de l’Afrique. En ce qui concerne ce Top 10 africain, ce dernier est dominé par l’Égypte qui occupe la 31e place mondialement. Suivi par le Maroc en deuxième position et l’Afrique du Sud en 3 place.

Par ailleurs, la 4 place est attribuée au Kenya, la 5e à la Tunisie, la 6e au Cameroun. En revanche, la 7 position est occupée par le Ghana et la 8e par la Zambie qui occupe la 73 place dans le top mondial. L’Algérie se positionne dans l’avant-dernière place, notamment la 9e des Top 10 des cultures africaines les plus influentes.

La diversité et la richesse de la culture algérienne ne cessent de séduire les regards extérieurs. Cependant, dans ce classement des cultures les plus influentes, l’Algérie obtient un score de 2.0. Se positionnant ainsi sur la 77 place au niveau mondial et la 9e sur le continent africain. Elle est ainsi le dernier pays maghrébin à se distinguer dans ce Top 10 africain.

| À LIRE AUSSI :

>> Tourisme : les meilleures activités à faire à Alger selon TripAdvisor

>> Destinations préférées des Français 2022: l’Algérie en fait-elle partie?