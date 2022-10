Les crypto-monnaies restent-elles pour de bon?

Les crypto-monnaies semblent être partout de nos jours, et la communication conventionnelle a rejoint aussi. Les crypto-monnaies ne sont-elles qu’une tendance éphémère ou seront-elles ici pour rester ?

Les crypto-monnaies ont reçu beaucoup d’attention de la part de la presse et des investisseurs récemment, pour une bonne raison. Étant donné qu’il existe désormais plus de 10 000 crypto-monnaies différentes, les pionniers commerçants de Bitcoin, de Ethereum et d’autres crypto-monnaies bien connues ont réalisé des gains importants. Lorsque le bitcoin, la crypto pionnière ayant été créée en 2009 était sans valeur. Au début de l’année 2022, une pièce valait plus de 39 000 dollars.

La vraie question aujourd’hui est de savoir si la crypto-monnaie va survivre. Après tout, malgré tout l’enthousiasme, certains problèmes liés à cette monnaie électronique doivent être résolus. Les traders ainsi que les gens ordinaires ne voudraient pas être coincés r avec un actif sans valeur. Bien qu’il y a beaucoup de doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront à la fin , il semble que le secteur en plein essor de la crypto soit là pour rester.

Une base d’utilisateurs minuscule mais en expansion rapide

Les crypto-monnaies semblent être une tendance passagère, selon certains. Après avoir atteint un sommet fin 2021, les valeurs des crypto-monnaies ont chuté début 2022. Les taux d’intérêt seront relevés par la Réserve fédérale, ce qui réduira les flux de trésorerie de l’actif risqué. La même chose s’est produite en 2018, lorsque la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence, comme le montre l’évolution du cours du bitcoin.

Toutes les crypto-monnaies sont des investissements extrêmement volatils et à haut risque. La prudence est recommandée pour tous les investisseurs, en particulier les nouveaux arrivés. Cependant, malgré les fluctuations des prix dramatiques, le bitcoin est de plus en plus largement utilisé. Fin 2021, seuls 16 % des Américains ont déjà échangé, investi ou même utilisé des crypto-monnaies. D’ici 2022, le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde auront atteint 300 millions, soit un peu moins de 4 % de la population mondiale.

Les organisations pourraient être le catalyseur de l’adoption des crypto-monnaies

De nombreux premiers implémenteurs de bitcoins ont attiré les gens dans ces investissements dans l’espoir de tirer un profit rapide de l’augmentation du prix de la crypto-monnaie. Comme l’Immediate Edge a dit , « les marchés Bitcoin vous donnent un aperçu des marchés futurs. Cependant, pour que cet avenir devienne une réalité – et pour que les crypto-monnaies et les technologies similaires soient viables à long terme, davantage d’applications du monde réel et une fiabilité au jour le jour doivent être développées.

Les grandes entreprises qui investissent dans les crypto-monnaies et les technologies associées auront un rôle à jouer à cet égard. Les crypto-monnaies, comme internet, nécessiteront une quantité importante d’investissements pour atteindre une véritable traction économique. De plus en plus d’entreprises investissent de l’argent dans divers projets, en plus des plateformes de trading comme Coinbase Global. Certaines entreprises, comme la société de logiciels MicroStrategy (NASDAQ : MSTR), achètent directement des bitcoins et les conservent dans leurs livres.

Les grandes entreprises développant Blockchain et les crypto-monnaies devraient contribuer à l’utilité à long terme de la technologie, assurant sa viabilité à long terme. Certaines applications précoces, telles que les NFT dans l’art et la musique, sont devenus populaires. Les applications DeFi, qui éliminent les médiateurs tels que les banques et réduisent les délais de traitement et les frais, sont également en cours de développement à l’aide d’Ethereum et d’autres altcoins.

La Fed a également débattu des avantages et des inconvénients de la création de sa propre monnaie numérique. Pendant ce temps-là, la Chine a déjà créé son propre yuan numérique et l’expérimente à petite échelle.

Les crypto-monnaies sont-elles là pour rester ?

Investir dans les crypto-monnaies et les actifs associés comme les NFT comporte de nombreux dangers. Il s’agit d’une technologie de pointe dans une industrie qui en est encore à ses débuts. Tout comme l’Internet et les entreprises qui y sont associées ont changé de manière spectaculaire au cours des deux dernières décennies, la Blockchain et l’industrie de crypto seront ainsi.

À mesure que la technologie progresse, de nombreuses applications se regroupent autour de quelques leaders. En d’autres termes, la plupart des plus de 10 000 cryptos en circulation aujourd’hui sont susceptibles de perdre de l’argent si vous les acquérez maintenant et les conservez à long terme.

Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité d’une longue rentabilité des crypto-monnaies. On ne sait toujours pas à quoi cela ressemblera à l’avenir et comment cela s’intégrera dans la vie quotidienne. Si vous négociez des crypto-monnaies, n’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’une partie hautement spéculative du marché. Gardez vos mises petites et variées.