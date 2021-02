Les cours du pétrole au plus haut depuis un an 

Les prix de l’or noir poursuivent leur progression et ont atteint, ce vendredi, 5 février, leur plus haut niveau depuis février 2020, à savoir depuis un an.

Après quatre séances consécutives de hausse, les cours du pétrole ont encore augmenté ce vendredi, 5 février, en se rapprochant de la barre symbolique des 60 dollars le baril.

En effet, vers 10H50 GMT (à 11h50 heure algérienne), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a gagné 1.1 % à Londres par rapport à la clôture de jeudii, à 59,49 dollars, peu après avoir touché 59,75 dollars, au plus haut depuis le 21 février 2020.

Parallèlement, le baril américain de WTI pour le mois de mars s’est apprécié à 1,08 % à 56,84 dollars, après avoir atteint 57,09 dollars, au plus haut depuis le 22 janvier 2020.

Selon certains analystes, « le principal moteur de cette augmentation est les commentaires de soutien de l’Opep, à l’issue de leur réunion mercredi passé ». Ils prévoient également que les prix du pétrole poursuivent leur progression, notamment le Brent qui frôle les 60 dollars le baril.

L’Opep confiante quant à la reprise de l’économie mondiale

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés se sont dits confiants quant à la reprise de l’économie mondiale et de la demande du pétrole brut.

Pour Stephen Innes d’Axi, « les premières données sur la production de l’Opep en janvier suggèrent également que le respect des quotas s’est amélioré ».

Par ailleurs, plusieurs analystes ont également souligné « l’impact positif des données économiques aux États-Unis ». En effet, « le premier producteur et consommateur de pétrole dans le monde a vu les inscriptions hebdomadaires au chômage et le nombre total de bénéficiaires reculer sur une semaine », selon les données du département du Travail publiées ce jeudi.