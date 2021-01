Les contaminations au Coronavirus repartent à la baisse en Algérie

Le bilan des autorités sanitaires de ce samedi, 30 janvier, a fait état d’une baisse des contaminations quotidiennes au Coronavirus (Covid-19), et a indiqué que le total des cas confirmés, depuis le début de la pandémie en Algérie, a atteint 107122 cas.

Lors du point de presse quotidien accordé à l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, le porte-parole du Comité scientifique, Docteur Djamel Fourar, a fait état de 235 nouvelles contaminations, contre 277 cas hier et 251 cas jeudi.

En léger recul par rapport aux chiffres d’hier, le bilan de ce samedi, 30 janvier, a indiqué que le total des contaminations, recensées depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays, s’élève désormais à 107122 cas.

Concernant les décès, Docteur Fourar a indiqué que 4 nouvelles victimes ont été emportées par le virus au cours de ces dernières 24 heures, soit un total de 2888 décès.l

Le même responsable a souligné que 196 rétablissements ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures, portant ainsi le total des patients à 73212 cas.

Lancement de la campagne de vaccination contre le Coronavirus en Algérie

Après la réception de la première cargaison du vaccin russe contre le Coronavirus, le Spoutnik V, hier, vendredi 29 janvier, l’Algérie a lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce samedi depuis la wilaya de Blida, premier foyer épidémique dans notre pays.

En marge du lancement de la campagne de vaccination, le porte-parole du Comité Scientifique, Docteur Fourar, a révélé que cette première livraison compte 50 mille doses du vaccin russe, rajoutant qu’elle a coûté à l’Algérie la somme de 1.5 milliards de dinars.

Dans ce même contexte, l’Ambassadeur de la Russie en Algérie, Igor Beliaïev, a fait savoir, lors de son passage sur un plateau de la chaine Ennahar Tv, que son pays est prêt à aider l’Algérie dans la production du vaccin Spoutnik V, et à partager la technologie de son vaccin avec notre pays.

Le Premier Ministère annonce le prolongement du confinement partiel

Dans un communiqué rendu public ce samedi, 30 janvier, les services du Premier Ministère ont annoncé la prorogation des mesures du confinement à domicile de 20 heures à 05h00 du matin du lendemain, et ce dans 19 wilayas du pays, à savoir : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane.

Le Premier Ministère également annoncé le prolongement e la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ».