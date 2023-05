Les constructions AADL sont aux normes parasismiques

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni, a rassuré les bénéficiaires et souscripteurs du programme de location-vente en affirmant que toutes les constructions réalisées étaient aux normes parasismiques. Cette déclaration a été faite en marge des travaux du Colloque international sur la réduction du risque sismique, organisé par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Zitouni a précisé que des études de sol sont réalisées avant le début des travaux de construction des bâtiments pour vérifier la constructibilité du terrain. Ces études sollicitent les avis de plusieurs architectes et notamment de l’Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC). Ainsi, avant l’utilisation du béton, des études sont réalisées pour veiller au respect des normes techniques parasismiques.

Le DG de l’AADL a ajouté que les travaux ne démarrent qu’après le feu vert du CTC. Cette mesure vise à garantir que toutes les constructions respectent les normes parasismiques en vigueur. Ces normes visent à protéger les habitants et à réduire les risques de sinistres en cas de séisme.

Colloque international sur la réduction du risque sismique

Ce Colloque international sur la réduction du risque sismique a été ouvert dans la matinée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal. Les travaux se poursuivent avec des conférences et des ateliers animés par des experts algériens et étrangers. Ce colloque a pour objectif de sensibiliser les acteurs du secteur de la construction à l’importance de respecter les normes parasismiques pour réduire les risques de sinistres en cas de séisme.

De plus, il est important de souligner que l’Algérie est située dans une zone sismique où les risques de séismes sont élevés. C’est pourquoi le respect des normes parasismiques est une priorité pour les autorités algériennes. La mise en place de mesures strictes permet de protéger les habitants et de réduire les risques de sinistres en cas de séisme.

Pour conclure, le respect des normes parasismiques est un enjeu majeur pour l’avenir du secteur de la construction en Algérie. En effet, la mise en place de mesures strictes permet de garantir la qualité des constructions et la sécurité des habitants. Elle contribue également à renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires étrangers dans le secteur de la construction en Algérie.