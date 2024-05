Les confidences de Belmadi au journaliste Boutemine

Le journaliste algérien d’Al-Jazeera, Madjid Boutemine, aurait pris attache avec Djamel Belmadi. Il nous révèle la situation contractuelle du concerné avec la FAF ainsi que ses contacts avec les clubs désireux l’engager.

La Fédération algérienne de football a décidé de tourner la page Belmadi juste après la désillusion dans la CAN-2023 et a même engagé son successeur, Vladimir Petkovic en l’occurrence. Mais l’ex-sélectionneur national garde toujours le silence. Sa dernière sortie médiatique remonte à la conférence de presse d’après-match face à la Mauritanie.

Le silence de Belmadi a laissé place aux rumeurs, balancés sur les réseaux sociaux et par certains médias. Mais le journaliste algérien d’Al-Jazeera, Madjid Boutemine, aurait contacté l’ancien driver des Verts pour clarifier plusieurs choses.

Selon le journaliste en question, Belmadi n’a toujours pas résilié son contrat. Que ce soit par consentement mutuel, par voie judiciaire ou à l’amiable. Il est toujours lié avec la FAF jusqu’en 2026, sans révéler s’il a porté le contentieux à la FIFA ou non. Du coup, on s’interroge si le concerné continue à percevoir son salaire de 200.000 euros le plus normalement du monde ou non.

La Tanzanie, la Tunisie, l’OM… Belmadi dément

Où va rebondir Djamel Belmadi ? C’est la question que se posent les supporters algériens. L’ex-sélectionneur national a été annoncé un peu partout. D’abord, en Tanzanie, puis en Tunisie, à Al-Duhaïl ou encore à l’Olympique de Marseille. Mais le concerné dément formellement toutes les rumeurs.

En effet, il révèle qu’il n’a pas été par les fédérations tanzanienne et tunisienne ainsi que les équipes en question. Il s’en remet à Dieu contre ceux qui l’ont annoncé à l’OM. En revanche, des clubs qataris et saoudiens lui auraient fait des offres alléchantes, mais il n’est pas intéressé d’entrainer une équipe au milieu de la saison.

Selon le journaliste Boutemine, Djamel Belmadi aurait été contacté par une sélection nationale qui prendra part à l’Euro-2024, mais il a décliné l’offre. Il a également décliné des offres de plusieurs chaines de télévision privée au poste de consultant car son travail c’est sur les terrains, pas dans les plateaux TV.