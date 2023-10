Les conditions sanitaires choquantes dans un restaurant de poulet à El Harrach (IMAGES)

La municipalité d’El Harrach a récemment mené une opération d’inspection dans un restaurant local qui a révélé des conditions d’hygiène alarmantes lors de la préparation du poulet rôti. Cette intervention a été déclenchée par un citoyen inquiet qui avait signalé la situation préoccupante.

Selon le communiqué officiel de la municipalité, cette action s’inscrit donc dans le cadre de mesures préventives visant à protéger les consommateurs contre les risques de contamination alimentaire. La municipalité a organisé une sortie sur le terrain en collaboration avec le vétérinaire responsable de la santé publique de la commune et une commission d’hygiène et de santé afin de garantir le respect des normes en vigueur.

Ainsi, lors cette opération, les inspecteurs ont relevé des infractions graves qui mettaient donc en danger la santé des consommateurs. Notamment, ils ont identifié un propriétaire de restaurant comme étant responsable de pratiques irresponsables, lui qui préparait les plats dans des conditions d’hygiène insuffisantes. De plus, les inspecteurs ont saisi et détruit des produits alimentaires non conformes aux normes, tout en établissant des procès-verbaux en vue de les présenter aux autorités compétentes.

L’impératif de renforcer la sécurité alimentaire

Cette récente intervention des autorités municipales d’El Harrach met en évidence la question cruciale de la sécurité alimentaire, une préoccupation majeure pour la santé publique. La vigilance citoyenne joue un rôle essentiel dans la protection de la population contre les risques de contamination alimentaire, comme l’a illustré le signalement du citoyen inquiet.

Il est donc impératif que les autorités locales maintiennent une surveillance constante des restaurants et des établissements de restauration pour garantir la sécurité alimentaire de la population. Les vétérinaires et les experts en santé publique doivent continuer à travailler en étroite collaboration pour éduquer les propriétaires d’établissements et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

En conclusion, cette affaire à El Harrach souligne l’importance cruciale de la sécurité alimentaire. Les citoyens doivent être conscients de l’importance de signaler les infractions en matière d’hygiène alimentaire, et les autorités doivent continuer à agir de manière proactive pour protéger la santé publique.