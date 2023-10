« Les complots qui se trament contre l’Algérie sont réels », le ministre Laagab

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a affirmé aujourd’hui, le dimanche 22 octobre 2023, que les complots qui se trament contre l’Algérie sont réels.

En effet, le ministre de la Communication a déclaré dans sa déclaration, lors du stand organisé par les journalistes, aujourd’hui devant la Maison de la Presse : « Nous parlons de complots qui se trament contre l’Algérie. « Ce n’est pas de la démagogie, mais la réalité. »

De plus, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a confirmé que la célébration de la Journée nationale de la presse n’a pas été annulée, mais seulement reportée en raison de la situation en Palestine.

En effet, le ministère de la Communication a annoncé le mercredi 18 octobre 2023 dans un communiqué rendu public, le report de la célébration de la Journée nationale de la presse, ainsi que de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel, prévues les 21 et 22 octobre 2023 et ce en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée.