Les clubs algériens fixés sur leurs adversaires dans les compétitions africaines

Comme prévu, c’est aujourd’hui, à midi, que le tirage au sort des deux premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions et Coupe de Confédération CAF ont eu lieu. Les représentants algériens dans les compétitions continentales sont fixés sur leurs adversaires.

Le champion d’Algérie, le MC Alger, et son dauphin, le CR Bélouizdad, prendront part à la Ligue des champions africaine. Le Mouloudia débutera la compétition par le match face au Watanga FC du Libéria. Le match aller aura lieu au Libéria et le retour à Alger. En cas de qualification, il affrontera le vainqueur du match opposant l’AS APSI (Tchad) à l’US Monastirienne (Tunisie).

Quant au Chabab, il effectuera son entrée en lice dans la compétition par le match qui l’opposera au FC Léopard (Congo-Brazzaville). En cas de qualification, il affrontera le vainqueur du match AS Douanes (Burkina Faso)-Coton FC (Bénin).

Les matchs du 1er tour préliminaire se joueront le mois d’août, tandis que ceux du 2e tour préliminaire en mois de septembre.

Tirages favorables pour l’USMA et le CSC

Quant à la Coupe de la Confédération CAF, le CS Constantine et l’USM Alger représenteront l’Algérie dans la compétition après avoir achevé le championnat de la saison écoulée, respectivement à la 3e et 4e place au tableau.

Détentrice du trophée de l’édition de 2023 et demi-finale de celle de 2024, l’USMA a été, logiquement, exemptée du premier tour préliminaire. C’est donc à partir du 2ᵉ tour qu’elle va effectuer son entrée en lice dans la compétition. Elle affrontera le vainqueur du match opposant le Stade Tunisien (Tunisie) à Jamus FC Juba (Soudan du Sud).

Et comme le représentant tunisien est favori sur papier pour se qualifier aux dépens de son homologue sud-soudanais, on se dirige droit vers un derby maghrébin USMA-Stade Tunisien. Le match aller se jouera entre le 13 et le 15 septembre en Tunisie, tandis que le retour est prévu entre le 20 et 22 septembre à Alger.

En revanche, le CSC est bel et bien concerné par le premier tour préliminaire. Pour commencer l’aventure africaine, il affrontera Police FC du Rwanda. En cas de qualification, il affrontera le vainqueur du match opposant ELECT Sport (Tchad) au Nsoatreaman (Ghana).