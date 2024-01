Les citoyens d’Aïn Defla découvrent une tête humaine dans un sac en plastique

Une macabre découverte a été faite aujourd’hui à Djendel, au cœur de la ville d’Aïn Defla. Des citoyens ont trouvé une tête humaine soigneusement disposée à l’intérieur d’un sac en plastique.

Selon le média arabophone Ennahar , la tête appartient probablement à une personne décédée depuis un laps de temps considérable. Les autorités ont donc ouvert une enquête pour déterminer l’identité de la victime. Ce sinistre événement suscite l’inquiétude au sein de la communauté locale, qui attend des réponses quant aux circonstances entourant cette trouvaille choquante.

Démantèlement d’un de trafic de grogue : 13 personnes arrêtées

Les autorités algériennes ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel actif dans l’importation et le trafic de drogue, mettant ainsi fin aux activités illicites de 13 individus. Selon un communiqué officiel, cette opération a permis la saisie de 31 kg de cocaïne et de 52 000 comprimés hallucinogènes.

L’opération, menée dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, a été déclenchée suite à des informations faisant état de l’existence d’un réseau criminel opérant dans l’importation et la vente de drogue à travers certaines wilayas du pays, avec un point de départ à Tamanrasset. Une enquête préliminaire a été ouverte par la Brigade Centrale de Lutte contre les Stupéfiants relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Les investigations ont conduit à l’arrestation de 13 individus en possession de 31 kg de cocaïne, 52 250 comprimés hallucinogènes, et 2 kg de kif traité. Le 25 janvier, les suspects ont été présentés devant le parquet, et une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les crimes d’importation de drogue, trafic dans le cadre d’une organisation criminelle, et blanchiment d’argent.

Après interrogatoire par le juge d’instruction, 10 d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis qu’un autre a été soumis à des obligations de contrôle judiciaire. Deux suspects ont bénéficié d’une libération conditionnelle.