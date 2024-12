Les casinos en ligne en Algérie : un phénomène en plein essor aux impacts inquiétants

En Algérie, les casinos en ligne, à l’image de 1xBet, se sont progressivement imposés, transformant les habitudes de nombreux Algériens. L’introduction de moyens de paiement locaux comme BaridiMob a facilité leur accès, entraînant une explosion du nombre de joueurs et de pratiques liées aux paris sportifs et aux jeux d’argent en ligne. Si cette démocratisation peut sembler anodine, ses conséquences sociales et économiques s’avèrent alarmantes.

L’accessibilité au cœur de l’expansion des casinos en ligne

Jusqu’à récemment, l’accès aux plateformes de jeux d’argent était limité par l’usage de devises étrangères et la nécessité de disposer de cartes bancaires internationales.

Mais tout a changé avec l’adoption de BaridiMob, une application de services monétiques d’Algérie Poste, qui permet désormais des transactions en monnaie locale.

Les plateformes comme 1xBet ont également mis en place des réseaux d’agents locaux.

Ces derniers, présents dans des kiosques ou via des contacts directs, facilitent les dépôts en espèces et les retraits des gains.

Des plaques signalant « Retrait et dépôt 1xBet disponibles ici » se multiplient dans tout le pays.

Une source locale explique : « Depuis que 1xBet accepte BaridiMob, le nombre de joueurs a explosé. L’application a compris que son public utilise surtout du cash, alors elle a créé un réseau d’agents pour répondre à cette demande. »

Un système pyramidal qui renforce l’addiction

L’expansion rapide de ces plateformes repose sur un modèle pyramidal structuré, où chaque région est supervisée par un agent principal.

Ce dernier coordonne des agents locaux qui rechargent les comptes des joueurs, moyennant une commission de 10 %.

À chaque transaction, les agents prélèvent leur part, rendant le système lucratif pour eux, mais coûteux pour les joueurs. Un joueur témoigne : « Si tu veux recharger 1000 DZD, tu dois payer 100 DZD de plus à l’agent. Il en est de même pour retirer tes gains. »

Ce système, combiné à des programmes de parrainage attractifs, a encouragé des milliers d’Algériens à s’inscrire.

Résultat : une dépendance croissante qui transforme les comportements sociaux.

Des impacts sociaux et financiers dévastateurs

L’addiction aux jeux d’argent en ligne laisse des traces profondes sur la société algérienne.

De nombreux joueurs, tentant de récupérer leurs pertes, s’endettent lourdement.

Certains vendent même leurs biens pour financer leur addiction en troquant leurs maisons ou en vendant leurs voitures pour payer leurs dettes.

Les conflits familiaux se multiplient également.

Un cas notable est celui de deux frères travaillant ensemble dans le bâtiment.

Leur entreprise a cessé ses activités après que l’un d’eux s’est retrouvé absorbé par les paris sportifs sur son téléphone, créant des tensions irréconciliables.

Les mineurs ne sont pas épargnés par ce fléau. « Des enfants de 16 ans jouent, et les agents les laissent faire tant qu’ils touchent leur commission », déplore une source du journal observeAlgérie.

Cette absence de contrôle d’âge aggrave la situation, exposant les plus jeunes aux dangers d’une addiction précoce.

Un cadre légal absent face à une crise imminente

En Algérie, les jeux d’argent sont officiellement interdits, à l’exception de la loterie nationale et du Pari Mutuel Algérien, strictement encadrés par l’État.

Cependant, l’absence de régulation adaptée au numérique permet à des plateformes internationales comme 1xBet de prospérer.

Les applications peuvent être facilement téléchargées, et les tutoriels disponibles en ligne simplifient l’inscription, rendant cette pratique accessible à tous.

Une menace croissante pour la société algérienne

Les conséquences de l’essor des casinos en ligne sont préoccupantes.

Les témoignages abondent sur des familles brisées, des joueurs endettés et des communautés divisées.

Pire encore, cette addiction pourrait devenir une crise nationale si aucune mesure n’est prise.

Il est urgent que les autorités algériennes interviennent pour réguler ces plateformes et protéger les plus vulnérables.

Sans cela, les casinos en ligne continueront de s’étendre, laissant derrière eux des familles ruinées et une société profondément fragilisée.