Les cas de coronavirus explosent en France : les décès à la hausse

La situation sanitaire en France n’est pas des plus favorables. Les cas atteints de la COVID-19 ne cessent d’augmenter, et les établissements hospitaliers sont en constante alerte.

Le nombre de cas contaminés par le virus de la COVID-19 est en continuelle hausse. En 24heures, 161.265 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités compétentes ce jeudi 07 juillet 2022.

Cette augmentation a frappé le milieu hospitalier de plein fouet. Le nombre de patients hospitalisés en France est passé de 17.496 à 17.719 personnes, soit une augmentation de 223 cas en un jour.

De plus, parmi les 1035 cas atteints de COVID-19 admis dans les services de soins critiques, 122 ont été hospitalisés ce jeudi.

Selon un communiqué publié ce jeudi 07 juillet 2022 par la direction des statistiques (Drees), le nombre de tests liés au COVID-19 ont eux aussi augmentés. La population française, soucieuse de ces évolutions se teste plus assidument avec plus de 3 millions de tests PCR et antigéniques enregistrés du 27 juin au 3 juillet.

Prévisions pour les prochains jours : les spécialistes s’expriment

Selon les chercheurs de l’institut Pasteur, les hospitalisations liées à des complications de la COVID-19 vont encore « augmenter dans les jours qui viennent ».

En effet, jeudi de nouvelles prévisions qui s’étendent au 18 juillet ont été publiées. Elles prévoient 1700 personnes hospitalisées par jour et environ 160 patients admis en soins critiques.

Néanmoins, le nombre de cas serait en diminution dans certaines régions de la France. Selon les mêmes spécialistes, c’est le cas en Ile-de-France

COVID-19 : ou en est l’Algérie ?

L’ensemble de la planète est touché par la pandémie de la COVID-19 et l’Algérie n’y échappe pas. Après des évolutions fluctuantes, le bilan repasse au-dessus les 20 cas ce 7 juillet 2022.

En effet, dans le communiqué publié par le ministère de la santé, vingt et un (21) nouvelles contaminations à la COVID-19 ont été enregistrées en un jour, contre dix-sept (17) la veille. Les cas de guérisons comptabilisés s’élèvent quant à eux à dix-sept (17). Selon ce bilan du vendredi 7 juillet 2022,, aucun cas de décès lié à des complications n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures.

Le ministère de la santé précise dans son communiqué qu’un seul patient est actuellement en soins intensifs.

Depuis le début de cette pandémie, l’Algérie comptabilise 266.202 contaminations, 6.875 décès et 178.641 guérisons.