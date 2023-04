« Les caméras cachées sont haram », selon une fatwa du Cheikh Ali Aya

Le mois sacré de ramadan est une période importante pour les musulmans du monde entier. Vous n’êtes pas sans savoir que cette période est caractérisée par une augmentation significative des activités religieuses et spirituelles. Cependant, au fil des années, le mois de ramadan est devenu également connu pour les programmes télévisés spéciaux qui sont diffusés pendant cette période, notamment les émissions de divertissement et les séries dramatiques.

Cette année, le Cheikh Ali Aya, un prédicateur et chercheur islamique algérien bien connu, a fait part de son inquiétude concernant les émissions de caméras cachées qui sont diffusées pendant le ramadan. Sur sa page officielle Facebook, il a exprimé ses regrets sur les émissions et programmes télévisés diffusés pendant le mois sacré de ramadan, affirmant que les caméras cachées sont « haram ».

En effet, Ali Aya veut, à travers cette déclaration, sensibiliser les propriétaires et les responsables des chaînes de télévision. Et ce, pour prendre en compte les préceptes de l’Islam lors de la programmation des émissions pendant le ramadan. Effectivement, les programmes télévisés doivent être conformes aux enseignements de l’Islam et doivent être utilisés pour promouvoir des valeurs morales et spirituelles élevées.

Les internautes réagissent à la déclaration de Ali Aya

Le Cheikh Ali Aya a également expliqué que les caméras cachées sont considérées comme Haram (interdites) en Islam. En effet, ces émissions ne sont pas seulement contraires à la morale islamique, mais elles peuvent être également une violation de la vie privée et de la dignité humaine. Les caméras cachées peuvent causer des dommages psychologiques et émotionnels aux personnes qui en sont victimes.

Cette déclaration du Cheikh Ali Aya a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et a été largement discutée. Dans le détail, beaucoup de gens ont salué sa position ferme sur les caméras cachées, affirmant que cela devrait encourager les propriétaires de chaînes de télévision à revoir leur programmation et à respecter davantage les valeurs islamiques.