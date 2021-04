Les bureaux de postes paralysés par une gréve inopinée

Les bureaux de postes ont été paralysés aujourd’hui, le 12 avril par une grève “spontanée” et “inopinée” déclenchée par les travailleurs de la poste, a-t-on constaté dans plusieurs agences postales.

Le mouvement de grève observé dans plusieurs régions et dans une bonne partie des bureaux de poste de la wilaya d’Alger a surpris de nombreux citoyens à la veille du mois de Ramadhan.

L’action, déclenchée dans le sillage de la grève s’est voulue, selon nos sources, par la non-perception des primes depuis plusieurs années, à l’instar de la prime du 13e mois.

Il s’agit d’un nouvel épisode qui s’ajoute à une série de stress carabiné que vivent les Algériens à la veille de Ramadan, après notamment, la pénurie et la terrifiante hausse du prix de l’huile de table, les annonces de coupures d’eau par Seaal, la cherté de certains aliments de première nécessité.

Le manque de liquidités persiste

À noter que depuis plusieurs jours la crise de liquidités dans les bureaux de poste en Algérie a refait surface, des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le retour des longues files d’attente à l’entrée des bureaux de poste à travers de nombreuses localités du pays.

La crise, qui intervient en pleine période de Covid-19 et à la veille du mois sacré Ramdhan, pénalisent à nouveau les clients d’Algérie Poste, de plus en plus décriée pour sa gestion.

Et pourtant, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a annoncé que des grandes quantités de liquidités allaient être injectées avant le mois de Ramadhan afin d’atténuer le phénomène de manque de liquidités.

« Après la mise en circulation du nouveau billet de 2.000 dinars, la semaine dernière, une grande quantité de billets sera injectée d’ici la semaine prochaine et également à la veille du Ramadan pour mettre fin à ce phénomène qui devient stressant », a-t-il déclaré.