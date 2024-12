Les bulletins du 1ᵉʳ trimestre distribués ce jeudi : Les élèves brillent en sciences et en anglais

Les élèves de tous les niveaux (primaire, CEM et lycée) recevront leurs bulletins scolaires du premier trimestre ce jeudi à partir de 9 heures du matin, dans tous les établissements scolaires.

Selon les enseignants, les notes obtenues par les élèves se situent dans une fourchette moyenne à très bonne.

Ce qui est remarquable cette année, toujours selon les enseignants, c’est l’obtention de très bonnes notes dans les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique et les sciences au niveau du lycée.

De plus, les élèves ont également obtenu de bons résultats en anglais dans tous les niveaux, en particulier au collège.

En ce qui concerne les classes terminales, les notes ont été plus variées, notamment pour les élèves qui passeront le baccalauréat cette année. Les enseignants attribuent cela au manque d’intérêt des élèves pour les autres examens, étant donné qu’ils se concentrent principalement sur le baccalauréat, prévu pour le mois de juin prochain.

À l’inverse, les élèves de quatrième année du collège ont obtenu de bonnes notes dans la plupart des matières, sachant que ces notes les aideront à passer au lycée.

École primaire : Des évaluations innovantes pour valoriser les progrès des élèves

Alors que les résultats du premier trimestre témoignent d’un bon niveau général chez les élèves, le système éducatif algérien ne cesse d’évoluer. En effet, la rentrée scolaire 2024-2025 marque un tournant significatif avec la mise en place de nouvelles modalités d’évaluation, particulièrement au niveau du primaire.

Ces changements visent à moderniser les méthodes d’évaluation et à mieux accompagner les élèves dans leur parcours scolaire. En s’appuyant sur trois piliers fondamentaux – l’évaluation formative continue, les évaluations trimestrielles et le calcul des moyennes – ce nouveau système promet une meilleure prise en compte des progrès de chaque élève.

Une évaluation plus formative : Loin des évaluations traditionnelles, l'accent est désormais mis sur un suivi régulier des apprentissages. Les enseignants pourront ainsi ajuster leurs méthodes pédagogiques en fonction des besoins spécifiques de chaque élève.

Des examens plus ciblés : Le nombre d'examens est réduit, permettant aux élèves de se concentrer sur l'essentiel. Les évaluations trimestrielles sont conçues pour évaluer les compétences clés acquises durant le trimestre.

Une adaptation aux nouveaux programmes : Les grilles d'évaluation ont été mises à jour pour s'aligner sur les nouveaux programmes scolaires, notamment en première, deuxième et cinquième année primaire.

Ces réformes s’inscrivent dans une volonté de rendre l’école plus inclusive et de valoriser la diversité des apprentissages. En offrant un cadre d’évaluation plus souple et plus personnalisé, le ministère espère favoriser la réussite de tous les élèves.

Ainsi, si les résultats du premier trimestre sont encourageants, les nouvelles mesures mises en place augurent d’un avenir prometteur pour l’éducation en Algérie.

